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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بمشاركة 4 فرق | كأس السوبر السعودي بـ الإمارات في هذا التوقيت

صدى البلد

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن إقامة بطولة كأس السوبر السعودي في دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 8 إلى 11 أبريل المقبل. 

ستُقام البطولة بمشاركة أربعة أندية الهلال والاتحاد والنصر والوحدة، ما يضمن مواجهات قوية وتوقعات مثيرة.

مواجهات نصف النهائي:

  • الاتحاد ضد الوحدة:

ستقام على استاد آل نهيان في 8 أبريل، الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة (8 مساءً بتوقيت السعودية)، ويطمح الاتحاد لتحقيق الفوز والتتويج باللقب.

 

  • الهلال ضد النصر:

ستقام على استاد محمد بن زايد في 8 أبريل، الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة (10:30 مساءً بتوقيت السعودية)، وتُعدّ هذه المباراة من أقوى مواجهات الكرة السعودية.

ويسعى الهلال للحفاظ على لقبه الذي حققه العام الماضي، كما يطمح النصر للفوز باللقب لأول مرة في تاريخه.

سبب مشاركة 4 أندية في كأس السوبر السعودي:

سبب مشاركة 4 أندية في كأس السوبر السعودي، هو وجود  4 فرق متنافسة وهي الهلال بطل الكأس  والنصر وصيف الدوري وجاء اختيار الفرق بناءا علي التالي:

  • بطل كأس خادم الحرمين الشريفين: الهلال
  • وصيف كأس خادم الحرمين الشريفين: الوحدة
  • بطل دوري روشن السعودي للموسم الماضي: اتحاد جدة
  • وصيف دوري روشن السعودي للموسم الماضي: النصر

 

 

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