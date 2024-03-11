رجال الإسعاف بأسوان يسلمون 755 ألف جنيه لمصاب عثروا عليها أثناء إنقاذه

نماذج مشرفة نجدها دائماً بين رجال الإسعاف ، وفى محافظة أسوان يوجد الكثير والكثير من هذه النماذج ، التي تثبت دائماً أمانتها ، فى توصيل الأمانات لأهلها مما يجعلهم قدوة يحتذى بها ، ونفتخر بها أمد الدهر .

ونعرض عبر منصة " صدى البلد " أحد النماذج المشرفة من رجال الإسعاف في أسوان ، وتجسدت هذه المرة في طاقم الإسعاف الذى ضم كل من حسين عبدالراضي، مشرف قطاع إدفو، وعصام أحمد عبدالراضي، سائق السيارة، ومحمد على ياسين، المسعف.

وعثر طاقم الإسعاف بطريق إدفو مرسى علم على مبلغ 755 ألف جنيه، وتم اتخاذ اللازم وتسليمه لرجال شرطة مركز إدفو.

نماذج مشرفة

نماذج مشرفة بأسوان

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى مرفق إسعاف أسوان إخطاراً حول وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق إدفو / مرسى علم ، عند الكيلو 33 مما أدى إلى وقوع مصاب ، وعلى الفور تم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم .

وعند وصول سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث لمعاينته وفحص المصاب وإجراء الإسعافات الأولية له لإنقاذه، تبين أن المصاب فى حالة غياب عن الوعى، وهناك مبلغ مالى برفقته تبلغ قيمته 753.900 ألف جنيه ، وتم نقل الحالة إلى المستشفى فوراً ، وتسليم المبلغ المالي بالكامل لنقطة الشرطة.