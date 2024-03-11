صحيفة إسرائيلية تكشف عن استياء أمريكي من نتنياهو وحكومته بسبب غزة

سلطت دانا أبو شمسية مراسل قناة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، الضوء على ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بصدر صفحاتها بشأن استياء مسؤولين أمريكيين من رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو وحكومته بسبب الأوضاع في غزة.

وقالت "أبو شمسية"، في مداخلة عبر "جولة المراسلين"، مع الإعلامي حساني بشير، على قناة "القاهرة الإخبارية": "بايدن أدلى بتصريحات منذ يومين وصفت داخل إسرائيل بأنها متناقضة إذ حملت هجوما شخصيا على نتنياهو، لكنه أكد في التصريحات نفسها على الدعم الأمريكي المستمر لإتمام العمليات العسكرية في قطاع غزة من جانب جيش الاحتلال".

وأضافت: "الصحيفة نقلت عن مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى رفضوا ذكر أسمائهم للمصدر الإعلامي اقتراحهم ضرورة وجود ضغوط من الوساطة القطرية على حركة حماس للقبول بما تطلبه إسرائيل، وبخاصة إجلاء قادة حركة حماس من قطاع غزة ونفيهم إلى مناطق خارج فلسطين، وقالت الصحيفة إن هذا الطرح غير منطقي وسترفضه الوساطتان المصرية والقطرية".

