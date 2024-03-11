أم اليتيمات.. فرحة ودموع ومفاجأة لماما فتحية بأولى حلقات "حلم سعيد"

يستضيف برنامج حلم سعيد فى حلقته الأولى اليوم على قناة القاهرة والناس "ماما فتحية"، الشهيرة بأم اليتيمات، وزوجها "بابا عبد العال"، اللذان أسسا دارا لرعاية اليتيمات وأصبحا أما وأبا ل 34 فتاة بعد ان حرمهما القدر من الإنجاب.



ويفاجئ الإعلامي سعيد جميل مقدم البرنامج "ماما فتحية" بالمساعدة في تحقيق حلم سعت إليه مع زوجها "بابا عبد العال" لسنوات.

برنامج حلم سعيد من تقديم الإعلامي سعيد جميل، ويذاع يوميا خلال شهر رمضان على قناة القاهرة والناس،الساعة 07:40pm، ويعاد فى توقيات، 11:50pm ، 04:00am ،08:45am ،04:45pm ويقدم البرنامج خلال 30 نماذج من قصص الكفاح والأحلام من قلب الشارع المصري، ويدعم أصحاب هذه الأحلام في مشوارهم، كما يعرض أيضا كل حلقة قصة نجاح ملهمة استطاعت التغلب على المصاعب رغم كل التحديات.

