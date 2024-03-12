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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

دلوعة بابي.. طلاق يارا كمال من زوجها والمتابعين كشفوا الحقيقة

صدى البلد

تقدمت الشخصية المعروفة على تطبيق تيك توك، يارا كمال المعروفة بـ "دلوعة بابي"، بإعلان صادم حول طلاقها من زوجها عمر شريف. 

جاء الإعلان من خلال مقطع فيديو نشرته على حسابها في تطبيق تيك توك، حيث أكدت أنها تمت طلاقها الليلة الماضية عن طريق الزواج المدني، ومن المتوقع أن تتم إجراءات الطلاق الرسمية في غضون 15 يومًا.

وفي الفيديو، أعربت يارا عن تمنياتها بالخير والسعادة لعمر شريف، وأشارت إلى أنهما لم يكونا سعداء معًا وأن الانفصال جاء نتيجة لقلة التفاهم بينهما.

وقد تفاعل الجمهور مع هذا الإعلان بشكل كبير، حيث انهالت التعليقات على حساب يارا بعبارات تطلب منها المال وتعبيرات شهيرة تعود إليها في فيديوهاتها على تطبيق تيك توك.

إجراءات الطلاق الطلاق الرسمي تطبيق تيك توك

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