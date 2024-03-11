ولاد منطقة واحدة.. سبب موافقة السقا على العمل مع باسم سمرة في "العتاولة"

حل الفنان أحمد السقا، والفنان باسم سمرة، ضيفي الحلقة الأولى من برنامج “رامز جاب من الأخر”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”.

وأكد الفنان أحمد السقا، أنه وافقت على العمل مع باسم سمرة في مسلسل “العتاولة” عشان حبيبي واحنا ولاد منطقة واحدة من نزلة السمان.



وكشف برومو برنامج "رامز جاب من الاخر" الذى يقدمه رامز جلال عن قائمة النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحايا فى البرنامج.

وظهر عدد من النجوم فى برومو برنامج "رامز جاب من الآخر"، من بينهم أحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وأحمد مالك، وآيتن عامر، ومي عمر، ونسرين أمين، ويسرا اللوزي، وانتصار، وأحمد فهمي وغادة إبراهيم، وعمرو يوسف.

