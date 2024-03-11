أسرة الراحل الدكتور هاني الناظر تعلن عن مفاجأة لمحبيه فى رمضان

رحل الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث الاسبق عن عالمنا منذ عدة أسابيع.

وكانت وفاة الدكتور هاني الناظر يوم الخميس الموافق 22/2/2024 وكانت صلاة الجنازة في المجمع الاسلامي بالشيخ زايد.

وحزن المصريون والعرب بشدة على وفاة الدكتور هاني الناظر المعروف بحبه للعمل الانساني والخيري وتقديم الروشتات الطبية مجانا على السوشيال ميديا.

ومنذ ذلك الحين أغلقت أكبر صفحة طبية في مصر للاستشارات المجانية على فيسبوك، وقرر الدكتور محمد هاني الناظر استكمال مسيرة والده في مساعدة المرضى والاجابة عن أسئلتهم من خلال عمل نفس ما كان يفعله والده الدكتور هاني الناظر على صفحته.

وفاجأت أسرة الدكتور هاني الناظر محبيه على السوشيال ميديا في أول أيام رمضان باسترجاع صفحته على فيسبوك ونشر صورة الطبيب الراحل عليها مع طلب الدعاء منهم.