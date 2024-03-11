بسبب خلافات مع الحلفاء.. ماكرون يلغي زيارته إلى أوكرانيا للمرة الثانية

أفادت صحيفة بوليتيكو نقلاً عن دبلوماسي فرنسي، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أجل زيارته التي كانت مقررة منذ فترة طويلة إلى أوكرانيا، وسط خلافات مع الحلفاء بشأن السياسة تجاه روسيا.

وقال الدبلوماسي الفرنسي، إن التأخير يأتي في الوقت الذي أصبحت فيه تعليقات ماكرون بشأن روسيا متشددة بشكل متزايد.

وبحسب صحيفة بوليتيكو، يرغب الرئيس الفرنسي في "أخذ الوقت اللازم" للتحدث مع الحلفاء، حتى يتمكن من زيارة أوكرانيا "مع نتائج ملموسة".

وقال الدبلوماسي: "هناك حاجة إلى بعض الوقت لإتمام التحالفات المختلفة والتزاماتها العملياتية مع شركائنا".

وكانت صحيفة لا تريبيون نقلت في وقت سابق عن مصدر في إدارة الرئاسة الفرنسية قوله إن قصر الإليزيه قد يؤجل مرة أخرى زيارة ماكرون لأوكرانيا، والتي كانت قد تم تأجيلها بالفعل من فبراير إلى منتصف مارس.

وبحسب الصحيفة، فإن ذلك مرتبط بالانفجارات التي وقعت بالقرب من ميناء أوديسا أثناء زيارة رئيس الوزراء اليوناني للمدينة.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة فرانس برس نقلا عن قصر الإليزيه، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيزور أوكرانيا في الأسابيع المقبلة.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية، إن هذا الإعلان جاء بعد مكالمة هاتفية أجراها ماكرون مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يوم الأحد.