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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم مقـ تل قيادي في الجناح العسكري لحماس بغزة

مروان عيسى
مروان عيسى

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، اليوم الاثنين، أن القوات الإسرائيلية قصفت موقعا تحت الأرض كان فيه مروان عيسى أحد قادة الجناح العسكري لـ حماس، وما زال الفحص مستمرا.

وأوضح هاجري في مؤتمر صحفي، أن الطائرات الإسرائيلية هاجمت ليلة الأحد نفقًا كان فيه قياديان من حركة حماس وهما مروان عيسى وغازي أبو طماعة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه يتم الآن التحقق فيما إذا كان القائد في الجناح العسكري لحماس مروان عيسى قد قـ تل بالغارة الجوية في غزة أم لا.

وشدد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، على أنه سيتم استهداف قادة حماس المسؤولين عن هجوم 7 أكتوبر.

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