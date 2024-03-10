جيش الاحتلال يعلن بدء تدريباته على حرب محتملة مع "حزب الله"

أعلن الجيش الإسرائيلي قيامه بالتدرب على الإمداد المتعدد الأذرع تحت النيران في إطار الاستعداد للعملية البرية المحتملة الوقوع في الجبهة الشمالية مع "حزب الله" اللبناني.

وذكرت القناة الـ7 الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أن "الجيش الإسرائيلي يجري تدريبا عسكريا على نقل المعدات من داخل الطائرات العسكرية إلى القوات المناوِرة في لبنان".

أكدت القناة، على موقعها الإلكتروني، أن "هذا التدريب يعد رسالة واضحة إلى الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله".

أشار أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إلى أنه "خلال الأسبوع الماضي، أقيم تمرين عملياتي شمل تزويد الإمدادات اللوجستية جوًا وبرًا بقيادة هيئة التكنولوجيات واللوجستيات وبالتعاون مع قيادة المنطقة الشمالية، وسلاح الجو وغيرها من الوحدات التابعة لذراع البر".

