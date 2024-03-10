جيش الاحتلال يعلن ارتفاع عدد قـ.ـتلى جنوده في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، وفاة جندي قتل خلال معارك في جنوب قطاع غزة اليوم، ليصل عدد القتلى من القوات في الهجوم البري ضد حماس إلى 249؛ بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وقال جيش الاحتلال إن قواته أجرت تمرينا عملياتيا في إطار الاستعداد للعملية البرية في الجبهة الشمالية.

كما أشار الجيش الإسرائيلي إلى تضرر إحدى مركباته العسكرية جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان باتجاه منطقة المالكية.

وادعى جيش الاحتلال أنه استهدف خلية "إرهابية" بقاذفة صواريخ مضادة للدروع في منطقة شبعا جنوبي لبنان.

وقبل قليل، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 'يؤذي إسرائيل أكثر من مساعدتها' لفشله في الحد من الخسائر في صفوف المدنيين.

وفي حديثه مع جوناثان كيبهارت من قناة MSNBC في مقابلة يوم السبت، قال بايدن: 'ما يحدث هو أن لديه الحق في الدفاع عن إسرائيل، والحق في مواصلة ملاحقة حماس ولكن يجب عليه، أن يولي المزيد من الاهتمام للأرواح البريئة التي تزهق نتيجة الإجراءات المتخذة. وتابع : إنه في رأيي، يؤذي إسرائيل أكثر من مساعدتها إسرائيل وأعتقد أنه خطأ كبير'.

وحذر بايدن منذ أشهر من أن إسرائيل تخاطر بفقدان الدعم الدولي بسبب تزايد الضحايا المدنيين في غزة، حيث تجاوز عدد الشهداء المدنيين 31 ألف شخص.