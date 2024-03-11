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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

توضيح عاجل من التعليم بشأن موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بيانا عاجلا بشأن امتحانات الثانوية العامة 2024. 

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إنه لم يتم إجراء أي تعديلات على مواعيد جدول امتحانات الثانوية العامة 2024.

وأضافت الوزارة: من المقرر أن تبدأ يوم الاثنين الموافق ١٠ يونيو المقبل امتحانات الثانوية العامة 2024 للمواد غير المضافة للمجموع ويوم السبت الموافق ٢٢ يونيو للمواد المضافة للمجموع.

وأكد شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لم يتم اجراء أي تعديل على جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي والذي تم إعلانه يوم ٤ مارس الجاري.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،  أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرر بدء امتحانات النقل والشهادة الإعدادية يوم ٤ مايو ٢٠٢٤ وحتى ٢٣ مايو ٢٠٢٤.

كما قررت وزارة التربية والتعليم الفني، بدء امتحانات الدبلومات الفنية يوم ٢٥ مايو ٢٠٢٤ وحتى يوم ٦ يونيو ٢٠٢٤.

وجاءت تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 المعتمد من وزير التربية والتعليم كما يلي :

الاثنين 10 يونيو 2024 : التربية الدينية + التربية الوطنية

الاربعاء 12 يونيو 2024 : الاقتصاد + الاحصاء

إجازة عيد الاضحى المبارك من يوم السبت 15 يونيو 2024 إلى يوم الخميس 20 يونيو 2024

السبت 22 يونيو 2024 : اللغة العربية

الثلاثاء 25 يونيو 2024 : اللغة الاجنبية الثانية

السبت 29 يونيو 2024 : الفيزياء + التاريخ

الثلاثاء 2 يوليو 2024 : اللغة الاجنبية الاولى

السبت 2 يوليو 2024 : الكيمياء + الجغرافيا

الاربعاء 10 يوليو 2024 : الجيولوجيا + الجبر والهندسة الفراغية + علم النفس

السبت 13 يوليو 2024 : التفاضل والتكامل

الاربعاء 17 يوليو 2024 : الاحياء + الاستاتيكا + الفلسفة

السبت 20 يوليو 2024 : الديناميكا

 

وتؤكد وزارة التربية والتعليم أنه سيتم مراعاة الاجازات والأعياد خلال وضع جداول الامتحانات.

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