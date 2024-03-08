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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 لمدارس المتفوقين والمكفوفين

جدول امتحانات الثانوية
جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، جدول امتحانات الثانوية العامة 2024  لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا "STEM" الدور الأول ٢٠٢٣ /٢٠٢٤ ، و جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 للطلاب المكفوفين.

وبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2024  لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، والطلاب المكفوفين، تبدأ الامتحانات يوم الاثنين الموافق ١٠ يونيو ٢٠٢٤.

وتضمن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024  لمدارس "STEM" الدور الأول ومدارس المكفوفين ٢٠٢٣ /٢٠٢٤ ، عدم عقد الامتحانات خلال إجازة عيد الاضحى المبارك والتى تبدأ من يوم السبت الموافق ١٥ يونيو إلى ٢٠ يونيو ٢٠٢٤.

كما يوضح جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا "STEM" ومدارس المكفوفين الدور الأول ٢٠٢٣ /٢٠٢٤، استئناف الامتحانات من يوم السبت الموافق ٢٢ يونيو إلى يوم ٢٠ يوليو ٢٠٢٤.

وكان قد اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني منذ قليل ، جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 لطلاب المدارس العامة 

وجاءت تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 المعتمد من وزير التربية والتعليم كما يلي :

الاثنين 10 يونيو 2024 : التربية الدينية + التربية الوطنية

الاربعاء 12 يونيو 2024 : الاقتصاد + الاحصاء

إجازة عيد الاضحى المبارك من يوم السبت 15 يونيو 2024 إلى يوم الخميس 20 يونيو 2024

السبت 22 يونيو 2024 : اللغة العربية

الثلاثاء 25 يونيو 2024 : اللغة الاجنبية الثانية

السبت 29 يونيو 2024 : الفيزياء + التاريخ

الثلاثاء 2 يوليو 2024 : اللغة الاجنبية الاولى

السبت 2 يوليو 2024 : الكيمياء + الجغرافيا

الاربعاء 10 يوليو 2024 : الجيولوجيا + الجبر والهندسة الفراغية + علم النفس

السبت 13 يوليو 2024 : التفاضل والتكامل

الاربعاء 17 يوليو 2024 : الاحياء + الاستاتيكا + الفلسفة

السبت 20 يوليو 2024 : الديناميكا

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جدول امتحانات الثانوية العامة جدول امتحانات الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة 2024

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