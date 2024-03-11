مسلسل سر إلهي الحلقة الأولى .. خيانة وغدر وجحود تخطف الجمهور بأحداث مشوقة

خطفت الحلقة الأولى من مسلسل سر إلهي، بطولة النجمة روجينا، الجمهور بأحداثها المشوقة، والتي جعلت المشاهدين في حالة ترقب شديد لمشاهدات أحداث الحلقة من بداية الدقيقة الأولى، وكل في انتظار ماذا سوف يحدث في الأحداث المقبلة، نظرا لحرص المخرج رؤوف عبد العزيز على تصاعد جرعة التشويق والاثارة بشكل كبير من بداية عرض العمل.

شهدت أحداث الحلقة الأولى من المسلسل الكثير من الأحداث المشوقة، والتي تنم عن مسلسل قوي يخوض السباق الرمضاني الحالي للمخرج رؤوف عبد العزيز، خاصة في مناقشة العديد من القضايا التي تشغل بال الأسر المصري والمجتمع بشكل عام، ومنها جحود الابناء تجاه الآباء، والازواج التي تعيش على شغل زوجاتهم، و الغش في الجامعات، وحلم الشباب للشهرة والنجومية، وغيرها العديد من القضايا الهامة داخل المجتمع.

مشاجرة سعد مع نصرة

بدأت أحداث الحلقة كانت مع سعد (محمد ثروت) زوج نصر(روجينا)، حيث يعمل سعد سائق ميكروباص، و يدمن شرب المخدرات مما يجعله يدخل في خناقة مع نصر، ويستولي على مالها بالقوة، وقام بضربها، ويأخذ منها 500 جنيه، لكي يشرب بهم المخدرات،

نصرة شايلة الهم

كما تظهر الحلقة ان نصر (روجينا) شايل الهم، حيث أنها على الرغم من كونها شقيقة كلا من روقية (رنا رئيس) ، وشريف ( يوسف الأسدي)، ورحمة (نهى عابدين)، ولكن دائما ما تساعدهم، فهي تساعد رقية في مصاريف جامعتها، كما تساعد شريف في تحقيق حلمه في الغناء، و تعمل على محاولة تدبير المال لرحمة من اجل زوجها، هذا الي جانب ابنتها الوحيد، التي تعاني من مشكلة في التنفس.

الغش بين طلاب الجامعة

كما ألقى العمل الضوء على الغش بطريقة جديدة بين طلاب الجامعات، وظهر ذلك من خلال ما فعلته روقية (رنا رئيس) شقيقة نصرة(روجينا) من شراء تصميمات هندسية من طلاب لتقديمها لكي تجتاز الاختبارات، ولكن تم كشف هذا الأمر بعدما تم بيع التصميم لكثر من شخص في الجامعه، وتم تحويلها لمجلس تأديب بالجامعة.

الخيانة والغدر

وكشف الحلقة مفاجأة من العيار الثقيل، وهذا خيانة سعد (محمد ثروت) مع نهي (رشا مهدي)، والتي دائما ما تقدم نصر (روجينا) يد المساعدة لها، بل قامت بإتهام نفسها بالتقصير والإهمال، حتى لا يتم طرد نهى من شغلها مع كل ذلك طلبت من سعد أن يقوم بطلاق نصرة لزواجة.

خانقة شقيق نصرة

كما شهدت الحلقة خناقة بين الشباب محبي أغاني الراب، حيث دخل شريف "يوسف الأسدي"، شقيق نصرة(روجينا) في خناقة بعدما قام الشخص المنافس له في الراب بذكر كلام غير لائق عن شقيقته، مما جعله يقوم بضرب، ووصل الأمر للشرطة، واتصل شريف بشقيقته نصرة، وأخذت معها المحامي يحيي سليمان (أحمد مجدي)، وخرجه من مركز الشرطة بعدما تشاجر مع صديقة.

جحود الأبناء

وألقى العمل الضوء على جحود الأبناء من خلال شخصية بدر(محمود حجاوي) و سراج (مراد مكرم) وزوجته (مي سليم)، من خلال دار بينهم عن والد بدر وسراج الشخصية التي يقدمها الفنان القدير ( أحمد بدير).

ونجد من الوهلة الأولى من المسلسل، أن روجينا سوف تفاجئ الجمهور على مدار حلقات المسلسل بشخصية قوية، اعتمدت فيها على تغيير جلدها كليا بقيادة المخرج رؤوف عبد العزيز في دور يبدو من الوهلة الأولى أنه من الأدوار المركبة الصعبة، حيث اعتمدت على الانسلاخ من شخصيتها المستقلة والانخراط في شخصية العمل، والتعبير عن الانفعالات بكل الحواس، من نبرة صوت تعلو وتنخفض وفق مقتضيات المشهد، ونظرات هادئة وحادة تعبر عن مكنون الشخصية نفسها.



تفاصيل وأحداث مسلسل سر إلهي

وتدور أحداث مسلسل سر إلهي، في إطار اجتماعي شعبي، مليء بالتشويق، حيث يحكي العمل، قصة نصرة وتجسدها روجينا فى الأحداث، التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

يعرض مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان الجاري حصريا على شاشة قناة CBC، من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس، حيث روجت صفحات شركة المتحدة للبرومو الدعائي للعمل الذى تدور أحداثه في إطار تشويقي اجتماعى.

أبطال مسلسل "سر إلهي"

وتضم قائمة أبطال مسلسل سر إلهي بجانب النجمة روجينا كلا من أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، و مي سليم، و رشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

ويسجل مسلسل "سر إلهي"، التعاون الثالث بين كلا من: النجمة روجينا، والمخرج رؤوف عبد العزيز، بعدما حققا نجاحا كبيرا خلال العامين الماضيين رمضان 2022 بمسلسل"انحراف"، ورمضان 2023 بمسلسل"ستهم".

مسلسل "سر إلهي"، ينتمى لنوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة، ومن إنتاج شركة كودكس، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.