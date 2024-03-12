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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مادلين طبر تكشف سر ابتعادها عن الفن: مش جاية على هوى شركات الإنتاج بلبنان

صدى البلد

كشفت الفنانة اللبنانية مادلين طبر، عن سبب ابتعادها عن الفن، موضحة أن الدراما اللبنانية تتقدم أحصنة السباق الأولى في موسم رمضان الحالي، ولكن هناك شركتين للإنتاج في لبنان تسيطران على سوق الدراما، معقبة: "ربما أكون أنا مش على هواهم".

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وشنت الفنانة مادلين طبر، خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، هجوما حاد على بعض الفنانين، لافتة إلى أن هناك بعض زملائها الفنانين يدفعون الأموال لتسويق أعمالهم الدرامية والسينمائية. 

وتابعت الفنانة مادلين طبر، التسويق مش غلط ولا عيب، بالعكس، ده تلت النجاح، ولكن بعض الفنانين بيدفعوا فلوس على حاجات هبلة؛ عشان يتصدروا الترند"، مضيفة: المخرج أبو دم خفيف اللي بيعلم الممثل إزاي يضحك، مش موجود حاليا، واختفى، ولا يمكن للفنان الكوميدي أن ينجح إذا كان مخرج العمل دمه تقيل".

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