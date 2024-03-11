مادلين طبر تهاجم بعض الفنانين: بيدفعوا فلوس عشان يتصدروا الترند

شنت الفنانة اللبنانية مادلين طبر، هجوما حاد على بعض الفنانين، لافتة إلى أن هناك بعض زملائها الفنانين يدفعون الأموال لتسويق أعمالهم الدرامية والسينمائية.

أضافت الفنانة مادلين طبر، خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، التسويق مش غلط ولا عيب بالعكس ده تلت النجاح، ولكن بعض الفنانين بيدفعوا فلوس على حاجات هبلة عشان يتصدروا الترند".

تابعت الفنانة مادلين طبر، الصحافة الفنية في التسعينات كانت تساهم وتصنع نجما بخلاف الصحافة حاليا، مضيفة: المخرج أبو دم خفيف اللي بيعلم الممثل إزاي يضحك مش موجود حاليا واختفى ولا يمكن للفنان الكوميدي أن ينجح إذا كان مخرج العمل دمه تقيل".