أنا عفريتة.. مادلين طبر عن حيلة اكتشافها خيانة زوجها

علقت الفنانة اللبنانية مادلين طبر، على الحيلة التي استخدمتها لاكتشاف خيانة زوجتها لها قائلة: "أنا عفريتة ولكن لا أريد الحديث عنها حفاظا على استقرار الأسرة والمجتمع"، مضيفة "بلاش نعلم الستات الحاجات دي كفاية عندنا إعلاميات بيهاجموا الرجالة على طول".

وأضافت الفنانة مادلين طبر، خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، "الناس بتحبني وأصبحت مؤثرة وأي جملة أقولها أكلاشيه بتتصدر الترند، واعترف أننا متمردة ولست متقلبة المزاج، ولدي جرأة وقوة شخصيتي تجلعني أكون ما أريد أحيانا.

وفسرت الفنانة مادلين طبر، تصريحها حول أن المرأة أصبحت سجينة ملابسها وحجابها، موضحة أن هذه التصريحات جاءت في عهد تولى جماعة الإخوان الإرهابية الحكم، فكنت أحاول دعم المرأة في ظل السجون الكثيرة التي فرضت عليها في ذلك الوقت، وتحقير دور المرأة وكان شيئا مستفزا.