فوائد تناول الفول بالطماطم على مائدة سحور رمضان| تعرف عليها

قال الدكتور مصعب إبراهيم أخصائي الجهاز الهضمي إن الفول بالطماطم هو وصفة شهية ومغذية يمكن تضمينها في وجبة السحور خلال شهر رمضان.

وكشف أخصائي الجهاز الهضمي فى تصريحات خاصة لصدى البلد، عن بعض الفوائد المحتملة لتناول الفول بالطماطم في وجبة السحور:

فوائد تناول الفول بالطماطم على مائدة سحور رمضان

مصدر غني بالبروتين: يحتوي الفول على كمية كبيرة من البروتين، مما يعزز الشبع ويساعد على الحفاظ على مستويات الطاقة خلال فترة الصيام.

مصدر للألياف الغذائية: يحتوي الفول والطماطم على الألياف الغذائية، وهي تساعد في تعزيز عملية الهضم وتحسين الشعور بالشبع لفترة أطول.

غني بالعناصر الغذائية: يحتوي الفول والطماطم على العديد من العناصر الغذائية المهمة مثل الفيتامينات (مثل فيتامين C وفيتامين K) والمعادن (مثل الحديد والبوتاسيوم)، التي تساهم في دعم صحة الجسم بشكل عام.

قليل الدسم: يمكن استخدام الفول بالطماطم كوجبة خفيفة وصحية في السحور، حيث يحتوي على نسبة منخفضة من الدهون المشبعة.

سهل التحضير: يعتبر الفول بالطماطم وجبة سهلة التحضير وقليلة التكلفة، مما يجعلها خيارًا مناسبًا للسحور.

مع ذلك، يجب أن تنسق وجبتك السحور بشكل عام مع العناصر الغذائية الأخرى، مثل الحبوب الكاملة والبروتين والفواكه والخضروات، لتلبية احتياجاتك الغذائية اليومية. كما ينصح بتناول كمية كافية من الماء للترطيب الجيد خلال فترة السحور.