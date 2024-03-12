الصيام في شهر رمضان يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن وتحسين الصحة إذا تم القيام به بطريقة صحيّة، وإليك بعض الطرق التي يمكن أن تساعدك على تحقيق ذلك، وفقا لما نشره موقع “هيلثي”:

هل يساعدك صيام رمضان على إنقاص وزنك وتحسين صحتك؟

السيطرة على الوزن: خلال فترة الصيام، يتم تقليل الفترة الزمنية التي يتم فيها تناول الطعام، ما يقلل من فرصة تناول السعرات الحرارية الزائدة.

عند تناول وجبتين رئيسيتين (السحور والإفطار) بدلاً من الوجبات العادية على مدار اليوم، يمكن أن يؤدي ذلك إلى إنقاص الوزن.

تحسين الحس الغذائي: الصيام يمكن أن يساعد في تحسين الوعي بالجوع والشبع.

يمكن للصيام أن يساعدك على التحكم في رغباتك الغذائية وعادات تناول الطعام، وبالتالي تعزيز القدرة على اتخاذ قرارات غذائية صحية.

تطهير الجسم: الصيام يعتبر فرصة لتطهير الجسم وإزالة السموم.

خلال فترة الصيام، يتم إعطاء الجهاز الهضمي فترة راحة من العمل المستمر في هضم الطعام.

هذا يمكن أن يساعد في تحسين وظيفة الجهاز الهضمي وتطهير الجسم.

تعزيز صحة القلب: بحكم أن الصيام يشمل فترات طويلة من عدم تناول الطعام والشراب، يمكن أن يؤدي إلى تحسين صحة القلب وتقليل بعض العوامل التي ترتبط بأمراض القلب مثل زيادة الوزن وارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستويات الدهون في الدم.

مع ذلك، يجب أن تتبع نهجًا صحيًا ومتوازنًا خلال شهر رمضان، مثل تناول وجبات متوازنة ومغذية خلال فترة السحور والإفطار، وممارسة التمارين الرياضية المعتدلة.

ويُنصح دائمًا بالتشاور مع متخصص في التغذية قبل اتباع أي نظام غذائي جديد أو برنامج صحي.