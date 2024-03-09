عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

الجوع الشديد وفقدان الوزن علامة على مرض خطير

الجوع
الجوع

يلعب الاكتشاف المبكر لأعراض مرض السكري دور كبير فى السيطرة على مضاعفاته والحماية منها مثل بتر القدم ومشاكل النظر والغيبوبة لأن العلاج السريع يمنع كل هذه المخاطر

ووفقا لما جاء فى موقع medicinenet نرصد لكم أهم أعراض مرض السكري العامة بجميع أنواعه 

البن عدى اللحمة.. أرخص بديل للقهوة لزيادة التركيز

بربع الثمن.. أرخص طريقة لعمل وتخزين الكفتة قبل رمضان

عثر على 4 ملايين جنيه.. قصة طالب أمريكي تثير دهشة العالم

السيشوار في الثلاجة.. حيلة سحرية تفعلها دائما بعد معرفة نتائجها

نوع خضار ب 4 جنيهات بس .. يقلل الوزن ويمنع السرطان

يستكمل المسيرة.. ابن الدكتور هاني الناظر يصف أولى العلاجات الطبية

ما هي العلامات والأعراض المبكرة لمرض السكري؟
تحدث الأعراض المبكرة لمرض السكري غير المعالج بسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم وفقدان الجلوكوز في البول و يمكن أن تؤدي الكميات العالية من الجلوكوز في البول إلى زيادة إنتاج البول والجفاف وزيادة العطش واستهلاك الماء.

وإليكم أهم أعراض مرض السكري كما يلي:

التعب : الشعور بالإرهاق طوال الوقت بالرغم من النوم الكافي .
بوليفاجيا: الجوع بالرغم من تناول وجبات منتظمة والشعور بالانفعال إذا تخطيت وجبة.
فقدان الوزن : فقدان الوزن بحوالي أربعة إلى ثمانية كجم دون سبب واضح هو عرض آخر لارتفاع مستويات السكر في الدم.
عدوى الخميرة: قد يكون مرض القلاع المهبلي الذي يظهر على شكل إفرازات مهبلية بيضاء متعرجة عند النساء والتهاب الحشفة أو الحكة عند طرف القضيب عند الرجال علامة مبكرة لمرض السكري.
الشعور بالعطش: زيادة العطش بالرغم من شرب كمية كافية من الماء.
زيادة التبول: التبول المتكرر، خاصة في الليل، يعد علامة تحذيرية لمرض السكري.
الوخز والخدر في الساقين: إذا كان لديك إحساس مستمر يشبه الدبابيس والإبرة أو إحساس بالحرقان في باطن القدم، فقد يكون ارتفاع نسبة السكر في الدم هو السبب.


من المرجح أن تحدث حالات عدوى متكررة مثل التهابات المثانة والجلد والمهبل عند الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري غير المعالج أو الذي لا يتم التحكم فيه بشكل جيد.


قد يظهر مرض السكري بدون علامات وأعراض لفترة طويلة و يعد الفحص الروتيني لسكر الدم، في حالة وجود عوامل خطر، أمرًا مهمًا للغاية.

السكري ارتفاع نسبة السكر ارتفاع نسبة السكر في الدم ارتفاع مستويات السكر اعراض مرض السكري أعراض مرض السكر الأعراض المبكرة لمرض السكري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق مثير من عمرو أديب علي فوز الأهلي بكأس مصر

تدخل جراحي عاجل .. نقل أحمد شوبير إلى المستشفى

شاهد.. أول رد فعل من خالد الغندور بعد خسارة الزمالك أمام الأهلي

مرتبك هيوصل 12 ألف جنيه| زيادة في أجور الموظفين والعاملين بالدولة.. تفاصيل

تعليق غير متوقع من عمرو الدردير بعد خسارة الزمالك نهائي كأس مصر

أول تعليق من الخطيب بعد تتويج الأهلي بلقب كأس مصر

أول ظهور لـ أحمد شوبير بعد دخوله المستشفى

رغم إصابة زوجها .. كيف احتفلت والدة مصطفي شوبير بتتويج الأهلي بگأس مصر

موضوعات متعلقة

أرخص بكتير .. طريقة عمل الكنافة النية فى البيت

بنعمله بالبيت.. نوع عصير منتشر في رمضان خطر جدا على الصحة

عشان رمضان | طريقة عمل الزبادي البلدي فى الفخار زى بتاعة زمان

البنطلون بيقع منه.. عمرو دياب يثير جدلا واسعًا في نهائي كأس مصر

3 مشروبات رمضانية مهمة لمرضى الضغط المرتفع

أضرار لا تعرفها عن حبة البركة

طعمه جنان.. طريقة عمل كباب الدجاج المشوي

طريقة عمل المحوجة.. أكلة جديدة بمكونات بسيطة

ترشيحاتنا

يبحث الحرب في غزة وترتيبات المرحلة القادمة.. اجتماع عربي سعودي |الأحد

ماكنش في حالته.. رضا عبدالعال يحمل نجم الزمالك خسارة كأس مصر

الشكل رائع.. ضياء السيد يعلق على تنظيم نهائي كأس مصر في السعودية

الفنان يعبر عن روح شعبه.. محمد عبلة يكشف سبب رده وسام لـ ألمانيا

النهارده قاضيتين.. أول تعليق من نبيل الحلفاوي على فوز الأهلي بكأس مصر

طريقة تخزين القطايف فى الفريزر جاهزة على القلي .. وخطوات عمل العجينة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تخزين القطايف فى الفريزر جاهزة على القلي .. وخطوات عمل العجينة

نوع خضار غير متوقع يحسن الغدة الدرقية ويحمى من السرطان.. سعره بسيط

أرخص بكتير .. طريقة عمل الكنافة النية فى البيت

بنعمله بالبيت.. نوع عصير منتشر في رمضان خطر جدا على الصحة

فيديو

انهيار عقار الورديان .. لحظة السقوط المرعبة ورواية السكان

بالرسومات.. طريقة مبتكرة لتحفيظ القرآن للأطفال في تركيا

مش الرقاصة الوحيدة اللي بتغلط .. فيفي عبده تكشف سر الحج 5 مرات

واقعة ضرب فنان مصري ووالدته بسبب أكياس سكر تكشف عن زوجة ثانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية فى الصراع العربى الإسرائيلى 2

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ولاعزاء للفلسطينيات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

اﻟﻤﺰﻳﺪ