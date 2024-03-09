الجوع الشديد وفقدان الوزن علامة على مرض خطير

يلعب الاكتشاف المبكر لأعراض مرض السكري دور كبير فى السيطرة على مضاعفاته والحماية منها مثل بتر القدم ومشاكل النظر والغيبوبة لأن العلاج السريع يمنع كل هذه المخاطر

ووفقا لما جاء فى موقع medicinenet نرصد لكم أهم أعراض مرض السكري العامة بجميع أنواعه

ما هي العلامات والأعراض المبكرة لمرض السكري؟

تحدث الأعراض المبكرة لمرض السكري غير المعالج بسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم وفقدان الجلوكوز في البول و يمكن أن تؤدي الكميات العالية من الجلوكوز في البول إلى زيادة إنتاج البول والجفاف وزيادة العطش واستهلاك الماء.

وإليكم أهم أعراض مرض السكري كما يلي:

التعب : الشعور بالإرهاق طوال الوقت بالرغم من النوم الكافي .

بوليفاجيا: الجوع بالرغم من تناول وجبات منتظمة والشعور بالانفعال إذا تخطيت وجبة.

فقدان الوزن : فقدان الوزن بحوالي أربعة إلى ثمانية كجم دون سبب واضح هو عرض آخر لارتفاع مستويات السكر في الدم.

عدوى الخميرة: قد يكون مرض القلاع المهبلي الذي يظهر على شكل إفرازات مهبلية بيضاء متعرجة عند النساء والتهاب الحشفة أو الحكة عند طرف القضيب عند الرجال علامة مبكرة لمرض السكري.

الشعور بالعطش: زيادة العطش بالرغم من شرب كمية كافية من الماء.

زيادة التبول: التبول المتكرر، خاصة في الليل، يعد علامة تحذيرية لمرض السكري.

الوخز والخدر في الساقين: إذا كان لديك إحساس مستمر يشبه الدبابيس والإبرة أو إحساس بالحرقان في باطن القدم، فقد يكون ارتفاع نسبة السكر في الدم هو السبب.



من المرجح أن تحدث حالات عدوى متكررة مثل التهابات المثانة والجلد والمهبل عند الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري غير المعالج أو الذي لا يتم التحكم فيه بشكل جيد.



قد يظهر مرض السكري بدون علامات وأعراض لفترة طويلة و يعد الفحص الروتيني لسكر الدم، في حالة وجود عوامل خطر، أمرًا مهمًا للغاية.