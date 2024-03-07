عثر على 4 ملايين جنيه.. قصة طالب أمريكي تثير دهشة العالم

أثارت واقعة عثور شخص مكسيكي على أكثر من 4 ملايين جنيه بالمصري على الرصيف ضجة في العالم.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة dailystar البريطانية وجد طالب مكسيكي مبلغ ضخم من المال أثناء ذهابه لشراء جوارب جديدة لجده.

وعثر الطالب خوسيه على مبلغ كبير على الرصيف وهو 107 آلاف جنيه إسترليني، أي ما يساوى بالمصري حوالى 4 ملايين و200 ألف جنيه .

وعثر خوسيه على مبلغ الـ 4 مليون على الرصيف في أحد شوارع المكسيك وقام بتسليمه للشرطة

وبالرغم من صغر سن خوسيه فهو لم يتجاوز سن ال 19 إلا أنه لم يأخذ المال لنفسه وقام بتسليم الـ 4 مليون للشرطة



واعرب سيمون دروبيك، المتحدث باسم قسم شرطة ألبوكيركي في المكسيك عن تعجبه عن واقعة ال 4 مليون قائلا: لقد رأيت أمور كثيرة خلال 21 عامًا، لكن كان هذا غريبا وأعتقد أن هذا أكبر مبلغ مالى تم العثور عليه في البوكيرك وتسليمه للشرطة.

دعى عمدة ألبوكيركي ورئيس الشرطة الطالب الذي عثر على الـ 4 مليون في حفل حضره أكثر من 50 شخصًا.

وعند علم المتحدث باسم مركز الشرطة بأن الطالب خوسيه يدرس العدالة الجنائية دعاه للتقدم لوظيفة في القسم.

وسعد الطالب خوسيه بالأمر قائلا أردت منذ الطفولة أن أكون محققًا في مسرح الجريمة أو محققًا للشرطة.