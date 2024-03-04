اليوم العالمي لمقاومة السمنة​.. نصائح للوصول والحفاظ على الوزن الصحي

نصحت هيئة الدواء المصرية باتباع العادات الصحية السليمة للوصول إلى الوزن الصحي والحفاظ عليه؛ حيث يحسِّن ذلك الحالة الصحية بوجه عام، ويقلل من مخاطر حدوث مضاعفات متعلقة بالسمنة، وتشمل تلك العادات:​

التغيير في النظام الغذائي بهدف تقليل السعرات الحرارية، والحد من السكريات والدهون، وزيادة استهلاك الفاكهة والخضار، والبقول والحبوب الكاملة.​

ممارسة التمارين الرياضية والأنشطة.​

وأكدت هيئة الدواء المصرية أن أدوية إنقاص الوزن تُستخدم في حالات محددة، وتحت إشراف الطبيب المعالج، مع استشارة الصيدلي لتحقيق الاستخدام الأمثل للدواء.​