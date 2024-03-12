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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشيلسي يثأر من نيوكاسل ويهزمه 3-2 في الدوري الإنجليزي

تشيلسي
تشيلسي

حقق تشيلسي فوزا ثمينا على ضيفه نيوكاسل يونايتد بنتيجة 3-2 بملعب ستامفورد بريدج، الإثنين، ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليثأر من خسارته في الدور الأول 1-4.

ثلاثية البلوز جاءت عن طريق نيكولاس جاكسون، كول بالمر، ميخايلو مودريك، في الدقائق 6، 57 و76، فيما أحرز أليكسندر إيزاك وجاكوب ميرفي هدفي نيوكاسل في الدقيقتين 43 و90).

وبهذه النتيجة، وصل تشيلسي للنقطة 39 في المركز الحادي عشر، مقلصا الفارق مع نيوكاسل، الذي ظل في المرتبة العاشرة برصيد 40 نقطة.

واستقر ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي، على التشكيل الأساسي الذي واجه به نيوكاسل يونايتد،  الإثنين، بملعب ستامفورد بريدج ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفضل مدرب البلوز وضع المدافع البرازيلي تياجو سيلفا على مقاعد البدلاء، فيما يبدأ بمارك كوكوريا كظهير أيسر.

وقاد خط الهجوم الثلاثي رحيم سترلينج، نيكولاس جاكسون وكولر بالمر.

وجاء تشكيل تشيلسي على النحو التالي:

حراسة المرمى: بيتروفيتش

الدفاع: جوستو، ديساسي، تشالوباه، كوكوريا

الوسط: كايسيدو، إنزو فيرنانديز، جالاجير

الهجوم: بالمر، جاكسون، سترلينج

 

فيما بدأ الماكبايس بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: دوبرافكا

الدفاع: ليفرامينتو، شار، بوتمان، بيرن.

الوسط: برونو جيمارايش، لونجستاف، ويلوك.

الهجوم: ألميرون، إيزاك، جوردون.

جدير بالذكر أن تشيلسي يستقر في المركز 11 برصيد 36 نقطة، فيما يحتل نيوكاسل المرتبة العاشرة بفارق 4 نقاط عن البلوز.

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