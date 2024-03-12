حسام حسن يتوجه للمستشفى للاطمئنان على أحمد رفعت لاعب فيوتشر

توجه حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، ومحمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري، إلى المستشفى المتواجد به أحمد رفعت، لاعب فريق مودرن فيوتشر، للاطمئنان على حالته؛ حيث يتلقى الإسعافات اللازمة بعد سقوطه مغشيا عليه بطريقة مرعبة، في المباراة التي جمعت بين الفريقين في الدوري أمس.

وتعرض أحمد رفعت لسقوط مفاجئ على أرضية الملعب خلال المباراة أمام الاتحاد السكندري، قبل نهاية اللقاء بدقيقة، وذلك دون حدوث أي تداخل مع لاعب آخر.

قام الجهاز الطبي لفريقه بالتدخل الفوري لتقديم الإسعافات الأولية، وتم نقله بواسطة سيارة الإسعاف إلى أقرب مستشفى لتلقي العناية اللازمة والاطمئنان على حالته الصحية.

وكان حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، حاضرا لمباراة الاتحاد السكندري وفيوتشر .

وتعادل الاتحاد السكندري مع مودرن فيوتشر سلبيا في المباراة التي جمعتهما أمس الإثنين على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ16 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.