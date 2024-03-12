دعاء اليوم الثاني من شهر رمضان 2024.. بـ10 كلمات ستسجد باكيا من الفرحة

بدأ مع أذان فجر اليوم الثلاثاء الموافق 2 من رمضان 1445هـ، و12 مارس 2024 م ثاني أيام شهر الخير ، ليحين موعد دعاء اليوم الثاني من شهر رمضان 2024 ، الذي تفتح له السماء أبوابها على اتساعها ، ويعرف طريقه إلى السماء ليعود إليك محملاً بأصعب حوائجك ويفتح عليك أبواب الفرج والخير من كل جانب ، وهو ما يجعل دعاء اليوم الثاني من شهر رمضان 2024 فرصة لا يمكن لعاقل المجازفة بخسارتها بأي حال من الأحوال ليس فقط لأنه من أدعية الصائم التي لا ترد وإنما لأنه في شهر الكرم والجود والعطايا الربانية والرحمات، ويمتد وقت دعاء اليوم الثاني من شهر رمضان 2024 إلى أذان المغرب، حيث تغرب شمس اليوم الثاني من شهر رمضان الكريم، ومن ثم ينبغي اغتنام دعاء اليوم الثاني من شهر رمضان 2024

فورا بكل لحظة .

دعاء اليوم الثاني من شهر رمضان 2024

ربي اجعلني أسجد لك باكيًا من حلم ظننته مستحيلاً فتحقق.

اللهم اجعله شهرا مليئا بالأفراح والمسرات.

اللهم إنا نسألك نوره وبرڪته وهداه.

اللهم اجعله ثلاثين ليلة من الجبر والغفران والستر والطمأنينة.

اللهم افتح لنا في رمضان أبواب فضلك .

اللهم أرنا الفرح في كل ما نريد .

اللهم العوض الجميل بعد الصبر الطويل .

اللهم بدل أقدارنا إلى أجملها فإنك أنت القادر على كل شيء.

اللهم سخر لنا في رمضان من الأقدار أجملها ومن السعادة أكملها.

اللهم أعنا ووفقنا لصيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيك عنا.

اللهم بلغنا فيه عفوك والغفران واكتب لنا فيه العتق من النار .

اللهم بشرنا بكل ما نتمناه واجعل رمضان فاتحة خير علينا وعلى أهلنا ومن نحب.

دعاء اليوم 2 من رمضان 2024

(رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا). (رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا). (رَبِّ اجعَلني مُقيمَ الصَّلاةِ وَمِن ذُرِّيَّتي رَبَّنا وَتَقَبَّل دُعاءِ). (رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ). (يا حيُّ يا قيُّومُ، برَحمتِكَ أستَغيثُ، أصلِح لي شأني كُلَّهُ، ولا تَكِلني إلى نَفسي طرفةَ عينٍ). (اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بكَ مِن زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ، وَجَمِيعِ سَخَطِكَ). (اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ الهَمِّ والحَزَنِ، والعَجْزِ والكَسَلِ، والبُخْلِ، والجُبْنِ، وضَلَعِ الدَّيْنِ، وغَلَبَةِ الرِّجالِ). (اللهمَّ اكفِنِي بحلالِكَ عن حرَامِكَ، وأغْنِنِي بفَضْلِكَ عمَّن سواكَ). (رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ).

أدعية شهر رمضان