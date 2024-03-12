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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحرير سفينة.. روسيا تعلن بدء مناوراتها المشتركة مع الصين وإيران في خليج عمان

روسيا تعلن بدأ مناوراتها
روسيا تعلن بدأ مناوراتها المشتركة مع الصين وإيران في خليج عم

أفادت وسائل الإعلام الروسية، اليوم الثلاثاء، بإعلان وزارة الدفاع الروسية انطلاق المناورات البحرية الروسية الصينية الإيرانية "الحزام الأمني البحري 2024" المشتركة في خليج عمان.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قالت الوزارة في بيان: "بدأت مفرزة من سفن أسطول المحيط الهادئ التابع للبحرية الروسية، مكونة من طراد الحراسة الصاروخي "فارياغ" والفرقاطة "مارشال شابوشنيكوف"، بتنفيذ المهام العملية للمناورات البحرية الدولية المشتركة "حزام الأمن البحري 2024" مع سفن تابعة للبحرية الإيرانية والصينية".

وتجري المناورات في خليج عُمان في بحر العرب، الهدف الرئيسي منها هو "العمل على سلامة الأنشطة الاقتصادية البحرية".

وأضافت وزارة الدفاع الروسية: "خلال التمرين، ستقوم السفن الحربية للدول الثلاث بمناورات مشتركة وإطلاق النار على أهداف على سطح البحر وعلى أهداف جوية، كما ستتدرب على تحرير سفينة استولى عليها قراصنة".

وبحسب الوزارة، تشارك في التدريبات أكثر من 20 سفينة وسفينة دعم وزوارق قتالية تابعة للبحرية الروسية والبحرية الإيرانية والصينية، كما وتستخدم المروحيات البحرية على نطاق واسع.

وتجرى مناورات "الحزام الأمني البحري"، منذ عام 2018، بمشاركة سفن من البحرية الإيرانية والصينية والروسية بشكل مستمر، وفي هذا العام، لأول مرة، سيشارك ممثلون عن القوات البحرية لباكستان وكازاخستان وأذربيجان وعُمان والهند وجنوب أفريقيا كمراقبين.

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