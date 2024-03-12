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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

موعد عرض مسلسل المداح.. أسطورة العودة الحلقة 3

صدى البلد

يترقب متابعو الفنان حمادة هلال بفارغ الصبر عرض الحلقة الثالثة من مسلسل، المداح الذى يعرض علي قنوات ام بي سي فقط وحصرياً وعلي منصة شاهد  عقب نجاح الحلقتين الأولى والثانية من المسلسل، وتصدره قوائم البحث بشكل كبير، محققاً نسبة مشاهدة عالية.

ويعرض المداح 4 أسطورة العودة يوميا في رمضان 2024 على قناة MBC مصر الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة، كما يُعاد عرض الحلقة على قناة MBC مصر 2 فى نفس اليوم الساعة 11 مساء بتوقيت القاهرة.

مسلسل "المداح أسطورة العودة" بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي.

تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، إنتاج "سيدرز آرت برودكشن – صباح إخوان"، إخراج أحمد سمير فرج وتدور احداث المسلسل حول عالم الإنس والجن ومدى الإيذاء التي يتعرض له البشر من الجن، حيث يتابع الشيخ صابر المداح معركة الخير والشر التي يخوضها.

مسلسل المداح
مسلسل المداح
مسلسل المداح
مسلسل المداح
مسلسل المداح
مسلسل المداح
مسلسل المداح
مسلسل المداح
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