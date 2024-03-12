وزارة العمل: تسليم عقود توظيف لذوى همم.. وتكريم الأمهات المثاليات بالشرقية

نظمت مديرية العمل بمحافظة الشرقية ، حفل الخدمات المتكاملة ، بقصر ثقافة الزقازيق ، لإطلاق مبادرة "سلامتك تهمنا" بقطاع الصحة ، وتسليم 50 عقد عمل لذوي الهمم من أبناء المحافظة والمقيمين فيها وغتخاذ ما يلزم تجاه تشغيلهم فى منشآت القطاع الخاص بالمحافظة ، وتكريم الأمهات المثاليات بعدد من المصانع بالمدن الصناعية في نطاق المحافظة والأمهات المثاليات بمديرية العمل بالشرقية بالتزامن مع الإحتفال باليوم العالمي للمرأة الثامن من مارس من كل عام ، حيث جرى تكريم عدد 6 من الأمهات المثاليات ، من العاملات بالقطاعين الحكومي و الخاص في نطاق محافظة الشرقية ، وبالتنسيق مع إدارة شئون المرأة وتكافؤ الفرص ، وتحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة ، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، وبحضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقية ، واللواء وائل صابر المستشار العسكري لمحافظة الشرقية ، والمهندسة غادة إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة ، ولفيف من مديري المستشفيات بمديرية الصحة ومسئولي السلامة وقيادات مديريتي الصحة والعمل بالشرقية ، وذلك فى إطار جهود المديرية وأجهزتها فى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين فى القطاع الصحى وغيره من القطاعات ، تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، وكذلك توفير مزيد من فرص العمل لذوى الهمم لدمجهم فى سوق العمل والإستفادة من إمكانياتهم وقدراتهم ، وكذلك الإهتمام بتمكين المراة إقتصادياً وتفعيل دور وحدة المساواة بين الجنسين التابعة للمديرية ..

وأوضح أحمد عبد الهادى مدير مديرية العمل بالشرقية ، فى تقريرٍ للوزارة ، أن تلك الجهود تأتي لتنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بالمنشآت المختلفة لتوفير مناخ عمل آمن ومستقر ، وكذلك دمج ذوي الهمم من خلال تدريبهم وتشغيلهم فى القطاع الخاص لتنفيذ التوجيهات الرئاسية فى هذا الشأن ، مع الإهتمام بالمرأة وتنفيذ خطط رعايتها وحمايتها التى كفلها لها قانون العمل ، وأضاف مدير المديرية أن الفعاليات تضمنت كلمة للدكتورة أسماء الطاهر المستشار الإعلامي لمعالي محافظ الشرقية ونبذة عن المبادرة والهدف منها والتعاون المثمر بين مديريتي الصحة والعمل في الحد من المخاطر بالمنشآت الصحية ، وعرض لخطة الإخلاء الكيمائي السيد عبد المنعم مفتش أول السلامة بمكتب السلامة بالعاشر من رمضان ، وكلمة للدكتورة نور الهدي أسامة إدارة الصحة المهنية بمديرية الشئون الصحية تناولت فيها عرض لمفهوم السلامة والصحة المهنية وأهميتها في كافة مجالات الحياة اليومية باعتبارها أسلوب حياة وكيفية تحقيق السلامة المهنية بالمنشآت الصحية وطرق التغلب على السلبيات وصولاً لتوفير بيئة عمل آمنة للعاملين ..

كما أضاف مدير المديرية انه فى كلمته تطرق إلى شرح هدف المبادرة لنشر ثقافة السلامة المهنية كمحور أساسي من محاور التنمية المستدامة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، مشيراً إلى أن المبادرة جرى إطلاقها في قطاع الصحة من خلال ورش السلامة التي جرى تنفيذها على مدار يومين متتالين ، لتدريب ما يقرب من 400 من العاملين بقطاع الصحة والتي تأتي ضمن سلسلة الندوات والورش التي يتم تنفيذها في إطار مبادرة "سلامتك تهمنا" والتي أطلقتها الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل بكافة محافظات الجمهورية ، كما استعرض جهود مديرية العمل في تفعيل المبادرة بكافة القطاعات ومنها : قطاع الزراعة ، والتعليم ، والتي استهدفت تدريب مايقرب من (3500) من العاملين بالقطاعات المذكورة ، وللحد من الاصابات والحوادث والامراض المهنية بالمنشآت الصحية مثمناً جهود وزارة العمل لتبني عدد من المبادرات البناءة والتي تهدف إلي توفير بيئة عمل آمنة كما قدم الشكر لجميع الجهود المخلصة التي ساهمت في انجاح المبادرة وفي مقدمتها مديرية الصحة ..

كما تناولت الفعاليات كلمة ألقتها المهندسة غادة إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بوزارة العمل ثمنت فيها جهود مديرية العمل بالشرقية من ضمن خمس محافظات أطلقت مبادرة سلامتك تهمنا ، وأشارت فيها إلي أن"سلامتك تهمنا " تعد إنطلاقة جديدة لسلسلة من الندوات المتخصصة لزيادة الوعي بثقافة السلامة وتوفير المعلومات والأدوات اللازمة للكشف المبكر عن الأمراض المهنية في إطار سلسلة المبادرات البناءة التي تتبناها وزارة العمل ، حيث تعد الأمراض المهنية تحديًا صحيًا يواجه العديد من العمال في مختلف القطاعات. قد تكون هذه الأمراض غير مرئية في البداية، ولكنها تتطور تدريجيًا وتؤثر على صحة العاملين على المدى الطويل..لذا جاءت اهمية هذه المبادرة، لتعزيز الوعي الصحي وتقديم المعلومات الضرورية للحفاظ على صحتنا وصحة عمال مصر ، كما أشارت إلي الدور الهام لمسئولي السلامة والصحة وبلمؤسسات والوحدات المختلفة ..ودورهم في زيادة الوعي بأهمية توفير بيئة عمل آمنة .. كما أكد نائب محافظ الشرقية فى كلمته على اهتمام الدولة بدعم التدريب كونه عملية دائمة ومستمرة في شتى القطاعات والمجالات بهدف رفع كفاءة العاملين وتحسين أدائهم وإكسابهم مهارات جديدة للتعامل مع مستجدات العلم والتكنولوجيا الحديثة، وانعكاس ذلك على زيادة الدخل وتحسين مستوى المعيشة ، فتوعية العاملين ورفع قدراتهم في مواجهة الأزمات والحد من المخاطر والكوارث، فضلاً عن وضع خطة تدريبية متكاملة لرفع الوعي المهني والصحي والإرتقاء بمستوى الخبرات والقدرات المهنية ومن ثم تطوير قدرات ومهارات العاملين بالقطاعات الحكومية والخاصة والصناعية ، كما جرى فى ختام الفعاليات تسليم شهادات التقدير ، للسادة المشاركين في إنجاح فعاليات المبادرة من مفتشي السلامة والقائمين بالتدريب بورش السلامة من العاملين بمديرية العمل ومديري المستشفيات ومسؤولي السلامة بمديرية الصحة بالشرقية .