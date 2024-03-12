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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 575 محضرا تموينيا وضبط 26 طن ملح طعام وأعلاف مجهولة المصدر بالمنوفية

حملات تموينية في
حملات تموينية في المنوفية

تمكنت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة المنوفية من تحرير 575 محضرا تموينيا خلال حملاتها المكبرة للمرور على المنشآت التموينية والمخابز والأسواق على مدار ثلاثة أيام متتالية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وذلك بالتعاون التام مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية.

تنوعت ما بين 306 محضر مخالفات للمخابز نقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة و 269 مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر و بأزيد من السعر.


أشار المحاسب أسامة عز الدين  وكيل وزارة التموين إلى أنه من أبرز المحاضر التي تم تحريرها 3 محاضر جنح مركز منوف احدهما ضد صاحب محل لتجارة أعلاف  لحوزته 3 طن ردة مجهول المصدر بدون مستندات ، والثاني ضد صاحب مصنع مواسير لحيازته 7 طن كسر مواسير بدون مستندات وادارة النشاط بدون ترخيص ، والاخر ضد صاحب مخزن أسمدة زراعية لقيامه بتجميع أسمدة زراعية مدعمة محظور تداولها بالأسواق وقدرها 3طن أسمدة يوريا ونترات ، فضلاً عن ادارة النشاط بدون ترخيص . 

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كما أضاف وكيل وزارة التموين الي تحرير محضر جنح مركز شبين الكوم  ضد صاحب محل  لبيع أعلاف لحوزته 5 طن نخالة خشنة مجهولة المصدر ،ومحضر جنح الباجور ضد صاحب مصنع منتجات ألبان لحوزته 15 طن ملح طعام بدون مستندات ومجهولة المصدر ،كما تم تحرير محضرين جنح تلا ضد أصحاب محال بيع سلع غذائية و بيع أعلاف لحوزتهم 100كجم تمر هندي ،و3طن خليط زوائد بدون مستندات ومجهولة المصدر، بالإضافة إلى تحرير محضرين بركة السبع ضد أصحاب محال بيع أعلاف ومحل بيع أسماك لحوزتهم طن سلفات النشادر ،5 كرتونة سمك بدون مستندات ومجهولة المصدر.
 

شدد اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة باستمرار التعاون الكامل مع مديرية التموين والتجارة الداخلية لإحكام الرقابة على الأسواق وتكثيف الحملات التفتيشية لضبط الأسعار ومعاقبة المخالفين حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب.

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أسمدة زراعية مدعمة التموين والتجارة الداخلية الحملات التفتيشية المخابز والأسواق تكثيف الحملات التفتيشية وزارة التموين

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