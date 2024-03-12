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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات منتصف اليوم بالبنوك

صدى البلد

تراجعت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات منتصف اليوم الثلاثاء في البنوك المصرية.


ففي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات.. تراجعت أسعار صرف الدولار في البنك الأهلي المصري ليسجل 48.80 جنيه للشراء، و 48.90 جنيه للبيع، وفي بنك مصر تراجع ليسجل 48.77 جنيه للشراء، و 48.87 جنيه للبيع.


وفي البنوك الخاصة، تراجع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي ليسجل 48.75 جنيه للشراء، و 48.85 جنيه للبيع.


وفي مصرف أبوظبي الإسلامي، استقر سعر الدولار ليسجل 49.13 جنيه للشراء، و 49.23 جنيه للبيع.
وفي البنك المركزي المصري.. سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 48.98 جنيه للشراء، و 49.07 جنيه للبيع.
وبالنسبة للعملات الرئيسية، تراجع سعر صرف العملة الأوروبية "اليورو"، ففي البنك الأهلي سجل 53.29 جنيه للشراء، 53.49 جنيه للبيع.. وفي بنك مصر سجل 53.26 جنيه للشراء، و 53.45 للبيع.
وفي البنوك الخاصة، تراجع سعر اليورو ليسجل في البنك التجاري الدولي 53.24 جنيه للشراء، و53.44 جنيه للبيع.
وفي البنك المركزى المصري.. سجلت العملة الأوروبية 53.59 جنيه للشراء، و 53.70 جنيه للبيع.
وبالنسبة للجنيه الاسترليني.. تراجع ليسجل في البنك الأهلي 62.35 جنيه للشراء، و 62.70 جنيه للبيع .. وفي بنك مصر سجل 62.31 جنيه للشراء، و 62.66 جنيه للبيع.
وفي البنوك الخاصة، سجل الاسترليني في البنك التجارى الدولي 62.40 جنيه للشراء، و 62.64 جنيه للبيع.
وفي البنك المركزي المصري.. سجل الجنيه الاسترليني 62.93 جنيه للشراء، و63.08 جنيه للبيع.
وعربيا.. سجل الريال السعودي في البنك الأهلي 13.00 جنيه للشراء، و 13.03 جنيه للبيع.. والدرهم الإماراتي سجل 13.30 جنيه للشراء، و13.31 جنيه للبيع .. والدينار الكويتي سجل 158.31 جنيه للشراء، و 159.36جنيه للبيع.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت في اجتماع استثنائي الأربعاء الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
ويعني قرار مرونة سعر الصرف تحرير السعر وتركه لقوى السوق "العرض والطلب" مع رفع سعر العائد للحد من الدولرة والطلب غير الحقيقي والمضاربة على العملة الأجنبية.

 

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