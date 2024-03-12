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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فانوس ضخم بمطار شرم الشيخ وعقود النور تزين شوارع الطور| شاهد

تجهيزات الفنادق لرمضان
تجهيزات الفنادق لرمضان

أجواء رمضانية جميلة عاشتها شرم الشيخ في أول ليلة رمضانية؛ حيث علقت الزينات وفوانيس رمضان  داخل الفنادق والمنتجعات السياحية  وأعدت الفنادق وجبات السحور للسائحين  وسط أجواء رمضانية ومجسمات مدفع رمضان  علاوة علي عربات الفول المدمس.


وزينت إدارة مطار شرم الشيخ الدولي صالة الوصول بزينات رمضان  وتم وضع فانوس ضخم في صالة الوصول  إضافة لتشغيل  أغاني رمضان لاستقبال السياح.


وأعدت الفنادق  المنتجعات  السياحية الخيم الرمضانية والعروض المختلفة لجذب السائحين وخاصة العرب لقضاء شهر رمضان في منتجعات شرم الشيخ. وتتسابق الفنادق   لجذب أكبر عدد من السائحين إليها، وذلك من خلال تقديم برامج متنوعة تناسب شهر رمضان .

قال  ماجد توفيق  مدير أحد فنادق شرم الشيخ  إن المنتجعات السياحية تحرص على مواكبة المناسبات الاجتماعية و الأعياد المختلفة لجذب أكبر عدد من السائحين ، وذلك من خلال التطوير في العروض التي تقدم وتطويعها بحيث تتناسب مع المناسبة الاجتماعية خاصة إذا كانت المناسبة تخص شريحة كبيرة من المواطنين حول العالم ، 
مشيرا إلي أنه  حرصت المنتجعات السياحية خلال شهر رمضان على تعديل وتطوير بعض الفقرات التي اعتادت على تقديمها لتناسب وتواكب شهر رمضان  ،

وأوضح توفيق  أن من أهم العروض التي جرى تطويرها ونالت إعجاب السائحين الأجانب قبل المصريين والعرب الخيمة الرمضانية ، مع تعالي أصوات الأغاني الرمضانية مؤكدًا أن هذه العروض نالت إعجاب كافة السائحين من مختلف جنسيات العالم، هذا بجانب الأجواء والديكورات الرمضانية التي تقدم لهم في المطاعم ضمن بوفيه الإفطار.

وأضاف توفيق  أن الفنادق تتسابق لإرضاء  النزلاء والضيوف من خلال ابتكار العروض الجاذبة، عروض على وجبات السحور والإفطار، مشيراً إلى أن الفندق يقدم عدداً من العروض بالنسبة للنزلاء خلال شهر رمضان

واضاف  أحمد مجدي طلاله ، المدير التنفيذي لجمعية أصدقاء السياحة للإبداع والتدريب والتطوير، إن منتجعات شرم الشيخ السياحية تشهد إقبالًا سياحيا كبيرا خلال شهر رمضان المبارك، خاصة من السياحة الداخلية ثم العربية والأجنبية من مختلف الجنسيات مؤكدا  أن الأجواء الرمضانية التي حرصت المنتجعات على نشرها هذا العام، نالت إعجاب السائحين المصريين والعرب بشكل عام وأبهرت الأجانب بشكل خاص، بل حرص عدد كبير من السائحين الأجانب على تناول طعامهم تزامنًا مع موعد الإفطار، ومشاركة إخوانهم في الاستمتاع بأجواء وليالي الفن الرمضانية بداية من موعد الإفطار حتى السحور، كما يفضلون الجلوس في الخيمة الرمضانية حتى موعد السحور.

وأوضح مجدي أن معظم الفنادق السياحية لا تعتمد خلال شهر رمضان الكريم على معدلات الإشغال السياحي فقط، بقدر اعتمادها على زيادة الدخل الاقتصادي من خلال تقديم الأكلات الرمضانية على موائد الإفطار وخلال السهرات داخل الخيمة حتى السحور، مؤكدًا أن نسبة الإشغال السياحية مرتبطة بدرجة كبيرة بمدى العروض التي توفرها الفنادق، ومدى مناسبة هذه العروض مع المناسبات الاجتماعية العالمية.
وفي طور سيناء امتلأت الشوارع بعقود النور  والزينة في ليالي رمضان الاولي   وشهدت الشوارع والأسواق اقبال من المواطنين علي الشراء .

 

اجواء رمضانيه

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رمضان احلي

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جنوب سيناء اجواء رمضان شرم الشيخ الفنادق الزينة

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