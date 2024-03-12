بشرة خير.. الأهلي يلعب الإياب على ملعبه حتى المباراة النهائية

أعلن اللاعب أحمد حسن أنه في حال تأهل الأهلي إلي النهائي سيلعب الإياب على ملعبه وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب أحمد حسن:"الأهلي يلعب مباريات الإياب في دوري أبطال أفريقيا على ملعبه ربع النهائي ،نصف النهائي (في حالة التأهل) ،النهائي (في حالة التأهل) ".

وكشف الإعلامي أحمد شوبير عن الفريق الذي سيواجه الأهلي في حالة فوزه على سيمبا في دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب شوبير :"الأهلي في حال تأهله إلي نصف النهائي سيواجه الفائز من مازيمبي وبترو أتلتيكو".