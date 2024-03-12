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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سلاح وذخيرة وممنوعات.. الأمن يحكم قبضته على تجار المخدرات بالقاهرة |صور

احد المتهمين
احد المتهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة المخدرات .

وتم ضبط (أحد الأشخاص – يحمل جنسية إحدى الدول) بدائرة قسم شرطة القطامية ، وبحوزته (كمية من الأستروكس المخدر وزنت 10 كيلو و 800 جرام - ماكينة عد نقود - ميزان رقمى – 2 ماكينة عجن و2موقد كهربائى - 4 أقنعة واقية  - عدد من العبوات تحتوى على مواد سائلة - سيارة) لقيامه بتصنيع المواد المخدرة بإستخدام الأدوات المضبوطه بحوزته.

وضبط (3 عاطلين – لأحدهم معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة النزهة، وبحوزتهم (بندقية آلية – طبنجة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - كمية من مخدر الهيدرو – كمية من مخدر الهيروين - ميزان حساس).

وكذا ضبط (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المرج ، وبحوزتهما (2,5 كيلو جرام لمخدر الحشيش - فرد خرطوش – سلاح أبيض"مطواة").

وضبط (عاطل – له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة المقطم، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,300 كيلو جرام).

وأيضا ضبط (شخصين) بدائرة قسم شرطة المرج ، وبحوزتهما (فرد خرطوش، 920 قرص مخدر - 2 مقص معدنى).

كما تم ضبط (عاطلان - لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة السلام ثان ، وبحوزتهما (بندقية آليه - فرد خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

وكذا ضبط (تاجر خردة) بدائرة قسم شرطة التبين ، وبحوزته (2 بندقية خرطوش) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مخدرات سلاح ذخيرة القاهرة المواد المخدرة مديرية أمن القاهرة

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