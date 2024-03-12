غير مستقرة .. أحمد حسن يكشف الحالة الصحية للاعب فيوتشر

أعلن الإعلامي أحمد حسن عن الحالة الصحية لـ احمد رفعت لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر بعد تعرضه لازمة صحية في مباراته الأخيرة.

وكتب أحمد حسن من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : مصدر داخل مودرن فيوتشر.. حالة أحمد رفعت غير مستقرة بشكل كامل حتى الآن وهناك متابعة دورية وكاملة له".

وأجرى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، عدة اتصالات؛ للاطمئنان علي حالة لاعب نادي فيوتشر أحمد رفعت، بعد تعرضه لحالة إغماء، وأزمة قلبية كما شخصها الأطباء، وذلك أثناء مباراة فيوتشر والاتحاد بالدوري الممتاز.

ووجه الوزير اللجنة الطبية العليا للرياضيين بمتابعة الحالة الصحية بشكل مستمر ودقيق، والاطمئنان على رفعت، والتأكيد على توفير أي مساعدات أو تسهيلات يحتاجها اللاعب.

وأشارت آخر الأنباء إلي تحسن نسبي لحالة أحمد رفعت وتم حجزه في غرفة الإفاقة بعد عمل الإسعافات الأولية اللازمة لحالته.