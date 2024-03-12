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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ مطروح يتابع حادث انقلاب سيارة وإصابة 10 أشخاص على طريق الإسكندرية

حادث مطروح
حادث مطروح

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والصحية لمصابي حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالكيلو 23 طريق مطروح اسكندرية وأدى لإصابة 10 أشخاص بإصابات مختلفة تم نقلهم لمستشفى مطروح العام.

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ووجه محافظ مطروح  بتقديم الرعاية والخدمات الطبية العاجلة واللازمة للمصابين وتذليل أى عقبات لمصابى الحادث وبالمتابعة المستمرة.

كانت غرفة عمليات طوارى مديرية الصحة بمطروح قد تلقت  إخطارا بانقلاب  سيارة اجرة بالكيلو 23 طريق مطروح الإسكندرية الساحلي الدولي، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

 

واستقبلت مستشفى  مطروح العام 10 مصابين، كما  انتقلت مباحث مرور مطروح ومباحث قسم شرطة مطروح إلى موقع الحادث.

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