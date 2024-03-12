عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي: ضرب 4500 هدف لحزب الله منذ بداية الحرب

جنوب لبنان
جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء أنه استهدف حوالي 4500 هدف لحزب الله، معظمها في لبنان وأيضًا في سوريا، وذلك وسط الحرب المستمرة في قطاع غزة التي بدأت في 7 أكتوبر.

ووفقا لتقديرات الجيش الإسرائيلي، قُتل أكثر من 300 من عناصر حزب الله، من بينهم خمسة من كبار القادة، وأصيب 750 آخرون في الغارات الإسرائيلية، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ويقول الجيش الإسرائيلي إنه على مدى الأشهر الخمسة الماضية، قادت القيادة الشمالية ضربات جوية ضد أكثر من 1200 هدف و3100 موقع آخر من الأرض باستخدام المدفعية والدبابات.

وتشمل الأهداف مستودعات الأسلحة، والمباني التي يستخدمها حزب الله لشن الهجمات، وأكثر من 150 نقطة مراقبة على طول الحدود، ونحو 70 مركز قيادة، وأكثر من 50 موقعًا مهمًا لإطلاق الصواريخ، وعشرات الخلايا التي تنفذ صواريخ مضادة للدبابات.

ويقول الجيش الإسرائيلي إن أكثر من 450 موقعًا تابعًا لقوة الرضوان التابعة لحزب الله، والتي تعتقد إسرائيل أنها مكلفة بالتسلل المحتمل إلى إسرائيل، تم قصفها أيضًا.

وأشار جيش الاحتلال إلى أن ضرباته المكثفة ضد حزب الله تلحق الضرر بالقدرات الجوية والبرية وكذلك قيادته العليا، ويعمل باستمرار على إخراج قوات حزب الله وأنظمته من جنوب لبنان، وقد نفذ هجمات كبيرة في هذه المنطقة.

وفي الآونة الأخيرة، كثف الجيش الإسرائيلي أيضًا هجماته في مدينة بعلبك شمال شرق لبنان، وهي معقل لحزب الله.

جيش الاحتلال الإسرائيلي حزب الله قطاع غزة صواريخ مضادة للدبابات قوة الرضوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عادت لمصر بتدفقات كبيرة| ما هي الأموال الساخنة ومصير سعر الدولار بعد دخولها؟

أحمد رفعت حالته حرجة.. معلومات عن سبب إصابته بعد نقله للعناية المركزة

سعر الفرعون المصري| ليفربول يعرض محمد صلاح للبيع.. والهلال واتحاد جدة يدخلان "المزاد"

مفاجأة سارة تنتظر الأهلي حال التأهل لنصف النهائي بعد الفوز على سيمبا

مفاجأة العملاء الجدد.. ما سعر فائدة حسابات التوفير ببنكي مصر والأهلي؟

كونوا على أهبة الاستعداد.. عالم الزلازل الهولندي يعود مغردا بتحذير من العيار الثقيل

تصرف مثير من إمام عاشور مع جماهير الزمالك

كنز بمليارات الدولارات.. 4 شركات أجنبية تتصارع للفوز بهذا الاستثمار داخل مصر| تفاصيل

ترشيحاتنا

وظائف خالية ضمن مبادرة توظيف مصر.. قدم الآن

هل اللهم لك صمت أفضل صيغة من دعاء الإفطار في رمضان؟.. الإفتاء توضح

650 محاميا من تشيلي يقدمون شكوى أمام "الجنائية الدولية" ضد نتنياهو وحكومته

قبل موسمها|هل فسد محصول المانجو على الأشجار؟.. الفلاحين تكشف الحقيقة

أحمد عمر هاشم يوضح أفضل دعاء مستجاب ردده النبي |فيديو

رسوم استخراج جواز سفر 2024 .. الأوراق وطرق الحصول عليه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواعيد عرض مسلسل عتبات البهجة لـ يحيى الفخراني

بعد نقله المستشفى| معلومات عن إصابة عمرو الليثي

مصر تواصل إسقاط المساعدات الإنسانية جوا فوق شمال غزة| فيديو وصور

نشرة المرأة والصحة.. معلومات عن إصابة أحمد رفعت بعد نقله للعناية المركزة.. فوائد تناول الفول بالطماطم على مائدة سحور رمضان

فيديو

بسبب عمرو يوسف.. منى عبدالوهاب تحرج أحمد الفيشاوي بعد انسحابه من "ولاد رزق"

مصر تواصل إسقاط المساعدات الإنسانية جوا فوق شمال غزة| فيديو وصور

حقيقة خضوع سالى عبد السلام إلى عمليات تجميل وتخسيس.. فيديو

يسرا تروى تفاصيل صفعة شادية لها وفنان وحيد كانت قلقانة منه ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ