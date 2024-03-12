جيش الاحتلال الإسرائيلي: ضرب 4500 هدف لحزب الله منذ بداية الحرب

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء أنه استهدف حوالي 4500 هدف لحزب الله، معظمها في لبنان وأيضًا في سوريا، وذلك وسط الحرب المستمرة في قطاع غزة التي بدأت في 7 أكتوبر.

ووفقا لتقديرات الجيش الإسرائيلي، قُتل أكثر من 300 من عناصر حزب الله، من بينهم خمسة من كبار القادة، وأصيب 750 آخرون في الغارات الإسرائيلية، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ويقول الجيش الإسرائيلي إنه على مدى الأشهر الخمسة الماضية، قادت القيادة الشمالية ضربات جوية ضد أكثر من 1200 هدف و3100 موقع آخر من الأرض باستخدام المدفعية والدبابات.

وتشمل الأهداف مستودعات الأسلحة، والمباني التي يستخدمها حزب الله لشن الهجمات، وأكثر من 150 نقطة مراقبة على طول الحدود، ونحو 70 مركز قيادة، وأكثر من 50 موقعًا مهمًا لإطلاق الصواريخ، وعشرات الخلايا التي تنفذ صواريخ مضادة للدبابات.

ويقول الجيش الإسرائيلي إن أكثر من 450 موقعًا تابعًا لقوة الرضوان التابعة لحزب الله، والتي تعتقد إسرائيل أنها مكلفة بالتسلل المحتمل إلى إسرائيل، تم قصفها أيضًا.

وأشار جيش الاحتلال إلى أن ضرباته المكثفة ضد حزب الله تلحق الضرر بالقدرات الجوية والبرية وكذلك قيادته العليا، ويعمل باستمرار على إخراج قوات حزب الله وأنظمته من جنوب لبنان، وقد نفذ هجمات كبيرة في هذه المنطقة.

وفي الآونة الأخيرة، كثف الجيش الإسرائيلي أيضًا هجماته في مدينة بعلبك شمال شرق لبنان، وهي معقل لحزب الله.