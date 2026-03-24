جوجل تفاجئ مستخدمي أندرويد 17 بالعديد من الميزات الجديدة.. إليك أبرزها

نظام Android 17
لمياء الياسين

أجرت شركة جوجل العديد من التغييرات الرئيسية على دورة تطوير نظام أندرويد في السنوات الأخيرة، ونتيجة لذلك، أصبحت الإصدارات الأحدث تصل الآن في وقت مبكر بكثير مقارنة بالسابق. 

وقد دخل تحديث أندرويد 17 القادم مرحلة التطوير بالفعل، حيث يُقدّم نظام أندرويد 17 تطبيقًا جديدًا لاختيار جهات الاتصال مما يسمح للمستخدمين باختيار جهة اتصال واحدة أو أكثر لمشاركتها مع تطبيق في كل مرة.

 وما يجعله أكثر تركيزًا على الخصوصية هو أن التطبيقات لن تتمكن من تتبع أي تغييرات تُجريها على معلومات جهة الاتصال.

وقد يُقدّم نظام Android 17 ميزة "استمرارية المهام" المنتظرة، التي ستُمكّن المستخدمين من مزامنة الإشعارات ومشاركة الملفات ومتابعة استخدام التطبيقات عبر أجهزة Android المتصلة. 

كما أوضح موقع Android Authority ، ان هذه الميزة ستعرض اقتراحًا على شريط المهام يُنبه إلى أن التطبيق قيد التشغيل من جهاز آخر، وعند النقر على هذا الاقتراح، يبدأ النظام عملية نقل التطبيق إلى الجهاز الآخر، وينقل حالة التطبيق 

و قد أعلنت جوجل رسميًا عن واجهة برمجة تطبيقات Handoff الجديدة في الإصدار التجريبي الثاني من نظام Android 17، التي تتيح للمطورين تحديد حالة التطبيق المراد استئنافها على جهاز Android آخر وبمجرد تفعيلها، يعرض نظام Android اقتراحًا لاستئناف التطبيق في شاشة التطبيقات على الأجهزة القريبة من المستخدم وقد صُممت هذه الميزة لتوفير استمرارية سلسة للمهام عبر أجهزة Android المتصلة.

مؤشرات الخصوصية المعاد تصميمها

على الجانب الاخر، أدخلت النسخة التجريبية الثانية من نظام أندرويد 17 تغييرات على مؤشرات الخصوصية، حيث أصبحت الآن تظهر على شكل دوائر منفصلة وألوان متعددة.. سابقًا، كانت مؤشرات الخصوصية تُعرض داخل إطار أخضر بيضاوي الشكل.. أما الآن، فتظهر الأيقونات في دوائر منفصلة، ​​وأصبحت أيقونة الموقع تظهر بدائرة زرقاء بدلًا من الخضراء.

ومع إصدار Android 17 Beta 2، عززت جوجل حماية رسائل OTP بتأخير وصول التطبيقات غير المُخصصة لاستقبالها إلى هذه الرسائل لمدة ثلاث ساعات

تحسين قابلية التطبيق 

وقد بدأت جوجل مع نظام أندرويد 16 بإلغاء تدريجي لقدرة التطبيقات على تقييد اتجاه الشاشة وتغيير حجمها على الأجهزة ذات الشاشات الكبيرة. 

الارتجاع الحمضي .. أعراضه ونصائح للتعامل معه

