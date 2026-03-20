أخبار التكنولوجيا| برمجية خبيثة جديدة تستهدف ملايين أجهزة آيفون.. جوجل تغير قواعد تثبيت التطبيقات خارج متجرها

تشير تقارير حديثة إلى أن منصة جوجل Google الجديدة، التي طال انتظارها لدمج نظامي أندرويد وChromeOS، قد أصبحت أقرب للإعلان الرسمي مما كان متوقعا سابقا.



هاتف أسطوري من الذهب.. كافيار تفاجئ العالم بإصدارات فاخرة مبهرة



أعلنت شركة كافيار Caviar، عن أحدث مجموعاتها الفاخرة من الهواتف الذكية، والتي تتصدرها نسخة Spirit of UAE المستوحاة من ثقافة وهوية دولة الإمارات العربية المتحدة، والمبنية على هاتفي iPhone 17 Pro وiPhone 17 Pro Max.



ميتا تواجه تمرد الذكاء الاصطناعي.. وكيل واحد يكشف أسرار الشركة



تواجه شركة ميتا Meta، تحديات متزايدة مع مايعرف بـ"وكلاء الذكاء الاصطناعي المتمردين"، بعد حادثة كشفت عن مخاطر أمنية تتعلق باستخدام هذه التقنيات داخل الشركة.

ارتفاع جنوني لأسعار حواسيب Mac المستعملة.. ذكاء اصطناعي يثير موجة شراء غير مسبوقة



منذ أقل من شهر على إطلاقه، أصبح OpenClaw يحصد شهرة واسعة، إذ تحول وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلون من مجرد ضجة إعلامية إلى قوة حقيقية على أرض الواقع، والآن، تجتاح هذه الموجة السوق الصيني، مسببة طلبا غير متوقع على الأجهزة الصلبة.

حثت شركة “آبل” مستخدمي هواتف آيفون على تحديث أجهزتهم بشكل عاجل، في أعقاب أبحاث جديدة في مجال الأمن السيبراني كشفت عن استخدام جهات تجسس روسية ومجرمين إلكترونيين صينيين، إلى جانب قراصنة آخرين، أدوات اختراق متطورة تعرف باسم DarkSword وCoruna للسيطرة على الأجهزة التي تعمل بإصدارات قديمة من نظام iOS.

أعلنت شركة موزيلا، عبر تدوينة رسمية أنها ستطرح الإصدار الجديد من متصفحها “فايرفوكس 149” الأسبوع المقبل، متضمنا مجموعة من الميزات التي طال انتظارها من قبل المستخدمين.

أعلنت شركة فيسبوك Facebook، عن إطلاق برنامج جديد يحمل اسم “Creator Fast Track”، يهدف إلى دعم صناع المحتوى وتسريع نموهم على المنصة من خلال تقديم عوائد مالية مضمونة وزيادة نطاق الوصول إلى محتواهم.

أعلنت شركة جوجل Google، عن خطوات جديدة لتسهيل تثبيت تطبيقات نظام أندرويد من خارج متجرها الرسمي Play Store، وذلك عقب تسوية نزاعها الطويل بشأن ممارسات الاحتكار في منظومة التطبيقات.

أصبح بإمكان مستخدمي واتساب WhatsApp، تصميم ملصقات تهنئة مخصصة بمناسبة عيد الفطر 2026 باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يتيح تجربة أكثر تميزا وإبداعا في تبادل التهاني مع الأهل والأصدقاء.

إلى جانب حاسوب Xiaomi Book Pro 14، أعلنت شركة شاومي عن ساعتها الذكية الجديدة Xiaomi Watch S5، التي وصفتها بأنها “ساعة رياضية شاملة بعمر بطارية طويل”.

يعد تطبيق واتساب WhatsApp، اليوم وسيلة المراسلة الأساسية لدى شريحة واسعة من مستخدمي الهواتف الذكية، بفضل كونه مجانيا وسهل الاستخدام، بالإضافة إلى ما يقدمه من مزايا متقدمة مثل الرسائل الصوتية، والرموز التعبيرية، والملصقات.