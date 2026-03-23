جدل حول DLSS 5 من إنفيديا يشتعل .. فن الألعاب بين مطرقة الذكاء الاصطناعي وسندان المطورين

كشفت منصة Dark Horizons أن العاصفة المثارة حول تقنية DLSS 5 الجديدة من إنفيديا لا تزال مستمرة بعد نحو أسبوع من إعلانها، وسط انتقادات واسعة من اللاعبين والمطورين على حد سواء لطريقة عمل التقنية وتأثيرها على شكل الألعاب.

أوضحت المنصة أن فيديو الكشف الرسمي عرض ألعابًا مثل Resident Evil Requiem وStarfield وHogwarts Legacy باستخدام DLSS 5، حيث بدت الوجوه والأسطح والإضاءة وكأنها خضعت لتعديل جذري وصفه كثيرون بأنه أشبه بـ"فلتر تجميل" بـ الذكاء الاصطناعي أو "طبقة طلاء رقمية" تمسّ جوهر التوجيه الفني الأصلي للألعاب.

إنفيديا تدافع: التقنية ليست مجرد فلتر بعدي

أشارت Dark Horizons إلى أن الرئيس التنفيذي لإنفيديا، جنسن هوانغ، حاول تهدئة الجدل في تصريحات لاحقة، مؤكدًا أن من يصف DLSS 5 بأنها "فلتر ذكاء اصطناعي" مخطئون تمامًا في فهم التقنية.

أوضح هوانغ أن DLSS 5 – بحسب وصفه – "تمزج بين إمكانية التحكم في الأجسام ثلاثية الأبعاد والقوام وكل ما يخص اللعبة مع الذكاء الاصطناعي التوليدي"، وأن النتيجة ليست معالجة بعدية فوق الصورة النهائية، بل نظام يعمل من داخل محرك اللعبة ويظل تحت "التحكم المباشر لمطور اللعبة".

أكدت المنصة أن هذا الطرح جرى تفسيره على أنه محاولة لوضع التقنية في خانة أقرب إلى أداة تطوير مدمجة في الألعاب، لا مجرد خيار صورة إضافي، لكن هذا التفسير اصطدم لاحقًا بتفاصيل تقنية نُشرت من داخل إنفيديا نفسها.​

تضارب في الرسالة بين تصريحات الإدارة وشرح المهندسين

أوضحت Dark Horizons، نقلًا عن تقرير من موقع HotHardware ومصادر تقنية أخرى، أن شرائح العرض الرسمية لإنفيديا حول DLSS 5 تشير إلى أن التقنية تعتمد على نفس أنواع البيانات التي استخدمتها أجيال DLSS السابقة، مثل ألوان الإطارات ومتجهات الحركة والمعلومات المرسومة من المحرك، دون تغيير جذري في مستوى اندماجها داخل محركات الألعاب.

أشارت المنصة إلى أن هذا يعنى – وفقًا لتفسير بعض المهندسين – أن DLSS 5 أقرب إلى طبقة محسّن صور ذكية تعتمد على نموذج ذكاء اصطناعي مدرَّب، أكثر من كونها نظامًا يعاد من خلاله بناء الإضاءة والخامات من الصفر داخل محرك اللعبة كما أوحى حديث الإدارة.

أكدت التقارير أن هذا التباين بين الخطاب التسويقي والشرح التقني زاد من حدة الانتقادات، إذ اعتبر بعض المطورين أن إنفيديا تبالغ في تقديم DLSS 5 كقفزة ثورية في حين أن طريقة عملها العملية – كما يفهمونها – أقرب إلى "فلتر متقدم" يطبّق فوق عمل الفنانين الأصليين.

مطورون يهاجمون التقنية

أشارت Dark Horizons إلى أن موقع Kotaku تحدّث مع عدد من مطوري الألعاب حول DLSS 5، وأن "الإجماع تقريبًا" بينهم جاء سلبيًا حيال التقنية الجديدة.

أوضح أحد المطورين الذين فضّلوا عدم ذكر اسمه أن كثيرًا من العاملين في الصناعة شعروا بالإساءة من طريقة إعلان إنفيديا، واعتبروا أن العرض بدا وكأنه يتجاوز عمل الفنانين ومصممي الشخصيات والخامات لصالح طبقة ذكاء اصطناعي تعيد رسم المشاهد على مزاجها.​

أكدت المنصة أن مطورين تحدثوا علنًا عبر منصات أخرى استخدموا عبارات أكثر حدة؛ إذ قال مهندس رسوم في استوديو Respawn إن DLSS 5 تبدو له "مثل فلتر مبالَغ في التباين والحدة وطبقة تلوين بالفرشاة الهوائية"، بينما وصف فنان مفاهيم آخر التقنية بأنها تضيف تفاصيل "تنتقص من هوية العمل الفني" وتجعل كل شيء يبدو أقل تميّزًا وأكثر تجانسًا بشكل غير مرغوب فيه.​

رد فعل اللاعبين: كره واسع للفيديو الرسمي وتهديدات غير مقبولة

أوضحت Dark Horizons أن استقبال اللاعبين لم يكن أفضل حالًا، حيث سجّل الفيديو الرسمي للإعلان عن DLSS 5 على يوتيوب نسبة رفض مرتفعة وصلت إلى نحو 84% من التقييمات، في مؤشر على حجم الغضب لدى شريحة واسعة من جمهور الحاسب الشخصي.

أشارت المنصة إلى أن تغطية تقنية مبكرة من قناة Digital Foundry، وصفت في البداية التقنية بأنها مثيرة للاهتمام من الناحية التقنية، تعرّضت هي الأخرى لهجوم حاد من بعض المتابعين، وصل في حالات متطرفة إلى حد إرسال تهديدات بالقتل لصاحب القناة، وهو ما أدانه التقرير بوضوح.

أكدت المنصة أن هذا التفاعل العنيف يعكس توترًا متزايدًا بين مجتمع اللاعبين وبعض التقنيات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، خاصة عندما يُنظر إليها على أنها تتجاوز دور تحسين الأداء إلى درجة تغيير الشكل الفني للألعاب ذاتها.

مستقبل DLSS 5

أشارت Dark Horizons في ختام تقريرها إلى أن DLSS 5 لا تزال قيد التطوير، وأن النسخة التي ظهرت في فيديو الإعلان وعلى منصات العرض حتى الآن تمثل مرحلة مبكرة يمكن تحسينها في ضوء ردود الفعل السلبية.

أوضحت المنصة أن إنفيديا قد تجد نفسها مضطرة، خلال الفترة المقبلة، إلى توضيح أكبر لكيفية عمل التقنية وحدود تأثيرها، وربما توفير مستويات تحكم أوسع للمستخدمين والمطورين حول شدة التغييرات التي تجريها على الصورة، إذا أرادت تهدئة المخاوف حول طمس الهوية البصرية للألعاب.

أكدت التقارير أن الجدل الدائر حاليًا حول DLSS 5 لا يقتصر على إنفيديا وحدها، بل يفتح نقاشًا أوسع في صناعة الألعاب حول حدود ما يمكن أن يتولاه الذكاء الاصطناعي في تشكيل الصورة النهائية للعبة، وما يجب أن يبقى في يد الفنانين والمصممين، وهي أسئلة يبدو أنها سترافق الأجيال القادمة من تقنيات الرسوم في عالم الألعاب الإلكترونية.