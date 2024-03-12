اليويفا يوقع عقوبة على بايرن ميونيخ بسبب الجماهير

قرر بايرن ميونخ، عدم تقديم استئناف إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، على الحكم الصادر ضده بسبب جماهيره.

ووفقا لبيان صادر من النادي البافاري، سيتعين على بايرن ميونخ أن يخوض مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بدون جماهيره.

وأكد النادي تقبله لقرار اليويفا، بعد مخالفة شروط الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مباراة دور ال16 أمام لاتسيو.

وقال كريستيان دريسن، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ: "علينا أن نقبل هذه العقوبة.. لم يتم إطلاق الألعاب النارية فحسب، بل تم إطلاقها أيضا عمدا على أرض الملعب، ما يعرض المارة للخطر بشكل مباشر، وكان هذا انتهاكا صريحا لشروط المراقبة، لدرجة أن الاستئناف للأسف غير مجدي".

وكان بايرن ميونخ تلقى بالفعل عقوبة مع وقف التنفيذ من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بسبب إطلاق ألعاب نارية، خلال مباراة الذهاب مع كوبنهاجن في دور المجموعات.

وفي أعقاب الأحداث الأخيرة في روما، تم تنفيذ العقوبة من قبل اليويفا.

ومن المقرر أن يتم سحب قرعة دور ال8، الجمعة المقبل في نيون السويسرية.