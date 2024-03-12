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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كتيبة نجوم| غيابات بالجملة عن الأهلي قبل مواجهة البنك الأهلي اليوم بالدوري

الأهلي
الأهلي

يغيب عن فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، العديد من نجومه، قبل مواجهة البنك الأهلي، المقرر لها اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

ويغيب عن الأهلي الحارس محمد الشناوي للإصابة، وكذلك ياسر إبراهيم، وسام أبو علي، بيرسي تاو، محمد عبد المنعم، أحمد نبيل كوكا، محمد الضاوي "كريستو".

وفي المقابل، يغيب محمود متولي وكريم الدبيس عن الفريق أمام البنك الأهلي لأسباب فنية، وبناء على وجهة نظر خاصة من مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

الأهلي يتواجد في المركز العاشر في جدول ترتيب البطولة برصيد 17 نقطة، من 7 جولات خاضها في الموسم الحالي.

في المقابل يتواجد البنك الأهلي في المركز الخامس عشر من ترتيب دوري نايل برصيد 12 نقطة من 15 جولة خاضها.

ويدخل البنك الأهلي المباراة بحثًا عن تحقيق نتيجة إيجابية واستعادة الانتصارات الغائبة عن الفريق، خاصة بعد سقوط في فخ الخسارة في آخر مبارياته أمام فاركو بهدفين مقابل هدف.

في حين يعود الأهلي للمشاركة في مباريات الدوري بعد غياب بسبب ارتباطاته الأفريقية وكأس مصر الذي توّج بلقبه على حساب غريمه التقليدي الزمالك بثنائية في المباراة التي أقيمت في ملعب "الأول بارك" بالسعودية.

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