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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

نجاحات وفد "شباب الفراعنة" في المهرجان العالمي للشباب روسيا 2024

صدى البلد

حقق الوفد الشبابي المصري "شباب الفراعنة " في المهرجان العالمي للشباب روسيا ٢٠٢٤ برعاية وزارة الشباب والرياضة نجاحات كبيرة من خلال تلك المشاركة.

وفي ذلك المهرجان شارك اكثر من ١٠٠ شاب وفتاة كأضخم وفد شبابي رسمي مصري برعاية وزارة الشباب والرياضة  في المهرجان العالمي للشباب سوتشي -روسيا في نسخته ال ٢٠، بالإضافة لمشاركة الشباب المصري في جلسة خاصة مع الرئيس فلاديمير بوتين، والذي أشاد بالوفد المصري وأكد على الجسر الممتد لتطوير العلاقات المصرية  - الروسية وخاصة الشبابية  في اطار العلاقات بين الزعيمين السيسي وبوتين.

وكذلك مشاركة ٦ مجموعات شبابية بأسماء فرعونية في جميع الفعاليات (فريق الترويج "توت عنخ آمون"، والفريق الثقافي "سشات"، وفريق الميديا "سفنكس"، والفريق الفني "بتاح"، وفريق الابتكار والتكنولوجيا "امنحوتب"، والفريق الرياضي "نبتوك")

وكذلك اكثر من ٦٥ مشاركة شبابية مصرية في ورش العمل وجلسات المهرجان.. ومداخلات ومناقشات ثرية لوفد شباب مصر، وإبراز الرؤية الشبابية المصرية لدبلوماسية الطلاب والشباب مع المشاركين من ١٨٧ دولة، وشارك الشباب المصري كمتحدثين وميسرين  في جلسات المهرجان في اكثر من ١٠ مجالات، وكذلك مشاركة شبابية مصرية واسعة في الفعاليات الثقافية والفنية والرياضية

وكذلك مشاركة فتيات مصر بعروض فنية فرعونية وتراثية ..وفقرات غنائية استثنائية تُبهر الوفود، وإبهار الجناح المصري التراثي رواد المهرجان العالمي للشباب، وعقد التوأمة بين المدن المصرية  والمدن الروسية لزيادة الترابط وتبادل الثقافة، وإبرازاً لروح الولاء والانتماء والترويج لمصر والجمهورية الجديدة، ورفع شباب مصر علم مصر في كافة الفعاليات بأعلى جبال سوتشي على هامش المهرجان العالمي للشباب ٢٠٢٤.

وكذلك مشاركة شباب مصر في موكب شباب العالم، وتميز  الفريق الرياضي للوفد الشبابي المصري  “NPTOC” وحصوله على جوائز وميداليات، وأول مشاركة مصرية رسمية في اجتماع قادة الشباب  "مجلس شباب البريكس "، والاتفاق على تعزيز تبادل الخبرات في مجال سياسات الشباب وعمل الشباب بين دول البريكس، والاتفاق على تنفيذ انعقاد قمة شباب البريكس، والاتفاق على عقد اجتماع وزراء شباب دول البريكس.
 

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