أزهري: كل تفسير للقرآن يعارض مصالح الناس وحياتهم مرفوض

قال الدكتور محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير وعميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إن كل تفسير يعارض مصالح الناس وحياة الناس تفسير مرفوض وهذه قاعدة.

وأضاف "أبو عاصي" خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "أبواب القرآن" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز" أن تفسير القرآن محوره الإنسان، موضحًا أن القرآن كله من أوله إلى أخره إما خطاب إلى الانسان أو حديث إلى الانسان إما حديث عن الإنسان.

وتابع: "افتح المصحف الـ114 سورة إما خطاب الإنسان أو حديث عن الإنسان، فالقرآن محوره الانسان، يبقى لازم في هذه الحالة أحقق مصلحة هذا الانسان".

أضاف "أبو عاصي": "هل تتصور أن ربنا يبعت لك خطاب يشقيك؟ يبعت لك خطاب يكون ضد مصلحتك يعوقك في الحياة، هذا كلام غير منطقي".