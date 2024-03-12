أستاذ تفسير: التصوف يعني التصرف وفقا للكتاب والسنة والشريعة

قال الدكتور محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير وعميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إنه لا مانع أن الله عز وجل يلهم الإنسان تفسيرًا لآية، مشيرًا إلى أن هذا من حيث العقل جائزًا.



وأضاف أبو عاصي، خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "أبواب القرآن" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "لا يجوز أن تلزمني بما تراه في المنام، مثل بعض الناس التي تقول الرسول عليه الصلاة والسلام جاء في المنام وفسرلي الآيات وفسرلي السورة، أنا لست ملزمًا بكلامك، كلامك قد يكون صادقًا وقد تكون غير صادق".



وأشار إلى أن الصوفية يقولون "لو اتخذ الله وليًا لعلمه لا يتخذ الله وليًا جاهلًا".



وتابع: "لكن أين هو الولي الآن؟ هل تبحث وتجد نموذج عبدالقادر الجيلاني أو الإمام القشيري، أو معروف الكرخي، السهروردي أبو الحسن الشاذلي، الجنيد" مؤكدًا أن الجنيد على سبيل المثال كان يقول علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة.



كما أكد أن التصوف يعني التصرف ضمن الكتاب والسنة، وأن تكون مقيدًا بالشريعة ومقيدًا بالأحكام والمنطق، متابعًا: "أنت ترى تفسيرًا لآية ف المنام على سبيل المثال هذا علم لدني اذا كان يخالف ظاهر القرآن إذا أنت كذاب لأنه لا يمكن أن الله عز وجل يوحي إليك بعلم يخالف ما في كتابه".