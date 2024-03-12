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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لطلاب الثانوية العامة 2024.. 12 كلية توفر فرص عمل بمرتبات مجزية اعرفها

طلاب جامعات
طلاب جامعات

قال الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية التربية بجامعة عين شمس السابق إن الطلاب بحاجة إلى اكتشاف احتياجاتهم وشغفهم فى الدراسة وسوق العمل.

وأضاف خلال تصريحاته لصدى البلد، أن العديد من الطلاب يتجهون لكليات دون النظر إذا كانت هذه الكلية ستكون سببا فى إيجاد فرصة عمل فى المستقبل أم لا، لذلك نجد أن نسبة البطالة زادت بصورة مبالغ فيها.

وأكد الدكتور أن العالم دائما في تطور والتغير التكنولوجى نتيجة تزايد التطبيقات المختلفة للثورة الصناعية الرابعة لمواجهة التحديات المجتمعية.

وأوضح، أن المستقبل يتجه نحو الذكاء الاصطناعى، منوها بأن أكثر المجالات احتياجا لسوق العمل كليات الحاسبات والمعلومات وكليات الذكاء الاصطناعي.

 

لطلاب الثانوية العامة 2024.. كليات المستقبل 

شدد، أن تأهيل الطلاب فى يبدأ من المراحل الاولي في التعليم واكتشاف ميول الطالب لتنافس في  سوق العمل.

 

وأكد علي وضع خطة زمنية للجامعات المصرية لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 ومنها استحداث وتطوير كليات لوظائف المستقبل وذلك في إطار مراعاة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة والخامسة ودعم احتياجات الدولة بما يتيح القدرة على مواجهة تحديات المستقبل  ولمواكبة التطور التكنولوجي.

 

وأوضح أنه يوجد في مصر كليات لأول مرة بالشرق الأوسط ومنها كلية للدراسات العليا للنانو تكنولوجي بالإضافة إلي كليات جديدة لأول مرة نسمع عنها بمصر كلية علوم الطاقة الجديدة والمتجددة، وكلية علوم وتكنولوجيا الفضاء، وكلية الذكاء الاصطناعي والروبوت.

 

وأشار إلي أنه يجب أن يكون اختيار الكلية فى ضوء الميول المهنية والاهتمامات والقدرات للطالب منذ الصغر.

وأضاف، أن هناك اختبارات للقبول داخل الكليات المختلفة قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة، وهذا يعنى أن المسئولين أرادوا إجراء هذه الاختبارات للطلاب كي يعرفون قدراتهم ومهاراتهم الدراسية وفى سوق العمل فيما بعد.

وأكد،  أن اختبارات القبول داخل الجامعات أمر مفعل في مختلف الجامعات على مستوى العالم وهو أمر ضرورى جدا للطلاب.

 

١٢ كلية توفر فرص عمل حقيقة

وأشار  إلي أنه يوجد بعض الكليات الضرورية لسوق العمل  وتوفر فرص عمل حقيقة بمرتبات مجزية للغاية وهي كالآتي:

_ كلية الطب البشري

_ التمريض

_ الصيدلة

_ الإعلام

_ الهندسة الطبية الحيوية

_ كلية علوم

_ كلية الحاسبات والمعلومات

_ قسم أمن المعلومات بكلية حاسبات ومعلومات

_  الهندسة النووية

_كلية للدراسات العليا للنانو تكنولوجي

_كلية علوم وتكنولوجيا الفضاء

_كلية علوم الطاقة الجديدة 

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