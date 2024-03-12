الزمالك بالزي البديل أمام الجونة بالدوري

يرتدي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك زيه البديل باللون الأزرق الكامل في مباراة الجونة، المقرر لها في التاسعة والنصف مساء اليوم على ستاد خالد بشارة، في إطار مباريات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

يأتي ذلك بسبب ارتداء فريق الجونة صاحب الأرض لزيه الأساسي باللون الأبيض، مما دفع الزمالك لارتداء زيه البديل.



وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - حسام عبدالمجيد - مصطفى الزناري - أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - سيد عبدالله "نيمار" - أحمد حمدي - ناصر ماهر - عبد الله السعيد - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - يوسف أوباما.



خط الهجوم: ناصر منسي - سامسون أكينيولا.