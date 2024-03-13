لمنع التأثير على أي انتخابات.. جوجل تقيد روبوت الدردشة Gemini

قررت شركة جوجل وضع قيود على روبوت الدردشة الخاص بها من الإجابة على أي أسئلة متعلقة بالانتخابات في أي دولة من دول العالم، وذلك منعًا للتضليل السياسي الذي يمكن للأداة أن تقوم به.

وعلم موقع TechCrunch أن عملاق البحث بدأ في تقييد الاستعلامات التي يتم إجراؤها في Gemini عندما تتعلق بالانتخابات، في أي سوق لها على مستوى العالم.

وأكدت جوجل لـ TechCrunch أنها بدأ في فرض القيود على Gemini للحد من ظهور الإجابات حول الاستفسارات المتعلقة بالانتخابات في أى دولة كانت.

ولا يسلط هذا التحول الضوء على الدور الذي لعبه الذكاء الاصطناعي التوليدي، والذي يمكن أن يلعبه، في العملية الانتخابية فحسب، بل يسلط الضوء أيضًا على مخاوف جوجل بشأن كيفية استخدام الخدمة كسلاح، فضلاً عن إنتاج ردود غير دقيقة أو مضللة.

وكان روبوت الدردشة Gemini قد قدم خلال الأيام القليلة الماضية نتائج لصور الآباء المؤسسين لأمريكا باللون الأسود، والبابا كامرأة، وجندي ألماني ذو بشرة داكنة من العصر النازي، كما أثار غضبًا واسعًا في الهند، حيث وصف سياسات رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، بـ"الفاشية".

وأثرت هذه المشكلة تأثيرًا سيئًا للغاية على الشركة لدرجة أنه أدى إلى تراجع أسهم الشركة، مما دفع الرئيس التنفيذي ساندر بيتشاي إلى مخاطبة الموظفين، واصفًا الوضع بأنه "غير مقبول على الإطلاق". مضيفًا “أعلم أن بعض ردود Gemini قد أساءت لمستخدمينا وأظهرت تحيزًا”.



كما أثار روبوت الدردشة Gemini غضبًا واسعًا في الهند، حيث وصف سياسات رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، بـ"الفاشية".

واتهم وزير الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات في الهند “راجيف شاندراسيخار”، شركة جوجل، بانتهاك قوانين الهند المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات.