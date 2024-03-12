بوسي تهاجم سعد الصغير: ليه دايما تنط في مشاكلي؟

هاجمت المطربة الشعبية بوسي، المطرب الشعبي سعد الصغير بسبب ظهوره مع والدها الراحل على الهواء في برنامج في فترة كانت تشهد خلافات قوية بينهما، قائلة: «ليه تصدق يطلع عليّ أي كلمة أو حد يقول عليّ حاجة تنط زي الفرقع لوز وتقعد تفرش الملاية؟!».



وأضافت بوسي، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي «النهار» و«المحور»: «إيه الجو البلدي ده بجد؟! مش فاهماك، عمري ما هرد عليك عشان أنا أكبر من كده بكتير».



وتابعت المطربة الشعبية: «ياما عملت كتير لأبي وإخوتي موجودين وشايفين حصل ايه، وبيت أبي مكنش فاضي، لكن أخي أحضر أبي ليعيش في شقة أمي، لأن أبي كان يكسر الإيجار ولا يدفعه، وجابه يعيش جنبه، وأبي كان بيشتغل وكنت بديله، وفي النهاية يبقى أبي».