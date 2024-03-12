مسلسل المداح الحلقة 3.. حمادة هلال يدخل سراديب الموت

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل "المداح 4 - أسطورة العودة" أحداثا مثيرة ومليئة بالتطورات، حيث هرب صابر المداح (حمادة هلال) بعد قتل ضرغام (فتوح أحمد) على يد صخر (دياب).

في الوقت نفسه، تؤكد منال (دنيا عبدالعزيز) لرحاب (هبة مجدي) أن صابر المداح هو من سحرلها، مما يضعها في حيرة من أمرها وصراع داخلي بين مشاعرها وشكوكها.

يبدأ صابر المداح في البحث عن سراديب الموت في الإسكندرية، فيخبره أحد أصدقائه ويدعى (هيثم) بأنها موجودة في الكتاكومب في كوم الشقافة بالإسكندرية، يذهب إلى هناك ويدخل إلى غرفة دفن أثرية ويعثر على وثيقة تاريخية كلها طلاسم.

يذهب الدكتور سميح (فتحي عبدالوهاب) إلى عائشة ابنة خالة صابر المداح في منزلها، وبعدها نكتشف أنها قتلت ابنتها وطبختها، ثم يتم القبض عليها، وفي مواجهة بين عائشة وصابر المداح، تؤكد له أنها قتلتها من أجل حمايتها من الجن، وأخبرته أن الجن لن يتركه.

تطلب مي سليم، التي تجسد مديرة شركة سوشيال ميديا، من أحد رواد السوشيال ميديا فضح الجريمة التي حدثت وإخبار الجمهور بعلاقة السيدة التي قتلت وطبخت ابنتها بصابر المداح للتشهير به.

يظهر تامر شلتوت ويخبر حمادة هلال أنه توقف عن خدمة الله وذهب وراء سميح، وأخبره أن البوابات فتحت وخدام قزح خرجوا.

تنتهي أحداث الحلقة بمشهد محاكمة عائشة وظهور الدكتور سميح (فتحي عبدالوهاب) والجني صخر (دياب) وإنفجار المحكمة بتدبير من سميح قبل بدء النطق بالحكم عليها.

مسلسل "المداح أسطورة العودة" بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي. تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، إنتاج "سيدرز آرت برودكشن – صباح إخوان"، إخراج أحمد سمير فرج، ويعرض الساعة 8 مساء على قناة mbc مصر.