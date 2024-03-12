عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الإعلام اليمني يطالب مواقع التواصل بحظر محتوى الحوثيين

صدى البلد

طالب وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي وشركات الأقمار الصناعية بحظر محتوى مليشيا الحوثي، مؤكدا أنه لا فرق بينها وبين الجماعات الإرهابية التي تقوم المنصات العالمية بمكافحة صفحاتها، كجزء من الحرب العالمية على الإرهاب.

ورحب الإرياني، في تصريح نقلته قناة "اليمن" الفضائية اليوم الثلاثاء، بقيام إدارة منصة التواصل الاجتماعي (إكس) بإلغاء الشارة الزرقاء لموقع قناة "المسيرة"، وعدد من قيادات مليشيا الحوثي الإرهابية تمهيدا لإغلاقها.

وأوضح أن هذا الإجراء جاء استجابة للمطالب الحكومية، وعامة اليمنيين، بحظر محتوى تلك الصفحات التي استُغلت كمنابر للإرهاب، واستنادا إلى قرار الحكومة اليمنية لعام 2022م بتصنيف جماعة الحوثي منظمة إرھابیة، وقرار الإدارة الأمريكية بتصنيفها كجماعة إرهابية عالمية، وللحد من خطر هذه الجماعة الذي فاق كل الجماعات الارهابية.

وقال الإرياني إن "صفحات مليشيا الحوثي على منصات التواصل الاجتماعي، سواء الرسمية أو تلك التابعة لأشخاص (قيادات، وإعلاميين، نشطاء)، تورطت في نشر الأفكار الإرهابية، والترويج لخطاب الكراهية، والتحريض على العنف والقتل، وغسل عقول الأطفال وتجنيدهم والزج بهم في محارق الموت".

وأشاد الإرياني بهذه الخطوة التي أكد أنه تمت المطالبة بها مرارا وتكرارا ضمن الجهود الحكومية لتجفيف منابع مليشيا الحوثي (المالية والسياسية والإعلامية).

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد رفعت حالته حرجة.. معلومات عن سبب إصابته بعد نقله للعناية المركزة

قناة السويس: 5000 دولار رسومًا إضافية على السفن الرافضة لخدمات الرباط.. مستند

زكاة الفطر 2024 قيمتها ووقتها ولمن تعطى..اثنان لا تجب عليهما

الكشف عن عقوبة شيكابالا بعد إشارته لجماهير الأهلي

وقع من طوله في الملعب.. جمال شعبان يكشف تفاصيل مرض أحمد رفعت

مفاجأة العملاء الجدد.. ما سعر فائدة حسابات التوفير ببنكي مصر والأهلي؟

تعرف على تشكيل الأهلي لمواجهة البنك الأهلي بالدوري

متابعة حثيثة من البابا تواضروس لحادث استشهاد ثلاثة رهبان في جنوب إفريقيا|صور

ترشيحاتنا

رئيس وزراء إسرائيل الأسبق: لو ولدت فلسطينيا لكنت ناشطا في حركات المقاومة

سفير إيطاليا بالقاهرة: تعاون متميز مع مصر لإدخال المساعدات لقطاع غزة

علي جمعة يكشف مقاييس العفاف في التعامل بين الشباب والفتيات

صد رد| الأهلي يتقدم والبنك يتعادل في أول 10 دقائق من المباراة بالدوري

وزير المالية لـ«صدى البلد»: تقرير جولدمان ساكس شهادة ثقة للاقتصاد وجذب الاستثمارات هدفنا

هل ستتجدد الخلافات| قرار جديد من مجلس الزمالك.. والأهلي في حالة صمت


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكسري روتين السفرة في رمضان.. طريقة عمل لازانيا بالخضار واللحمة المفرومة

تحذير لمستخدمي أندرويد.. 21 تطبيقا كارثيا احذفها من هاتفك فورا

5 إمكانات سرية لا تعرفها في سيارتك.. ما هي؟

حميد الشاعري يطرح أغنية "مش مركون ع الرف" لدعم أطفال مرضى السرطان

فيديو

تطورات صادمة بحالة أحمد رفعت الصحية.. تفاصيل

عالم الزلازل الهولندي: كونوا على أهبة الاستعداد لحدث كبير

هل يرحل محمد صلاح عن ليفربول؟..منافسة بين الهلال واتحاد جدة لضمه والسعر خيالي

من 13 إلى 17 مارس .. عالم الزلازل الهولندي يعود بتحذير مرعب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ